A Juve és a PSG épp átírják a focitörténelmet

Döbbenetes, hogy mennyire kiemelkedik a Juventus a jelenlegi olasz mezőnyből. A címvédő torinóiak pénteken az Inter elleni Derby d’Italiát is megnyerték Mario Mandzukic fejesével, az első 15 fordulóban elérhető 45 pontból 43-at szereztek meg.

Ez rekordbeállítás, a hárompontos rendszer bevezetése óta csak egy csapat kezdte ilyen jól a szezont a topbajnokságokban: a mostani PSG.

43 – Juventus have equaled the best start after 15 match-days in the top five European Leagues in the three-point era (43 points). Unstoppable. #JuveInter

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 2018. december 7.