Olaszországba vinnék a Libertadores Kupa döntőjét

Genova városa felajánlotta, hogy megrendezi a labdarúgó Libertadores Kupa szombaton, majd vasárnap is elhalasztott fináléjának második mérkőzését. A városvezetés hivatalos közleményben jelentette be, hogy ötletükről levelet írtak a két ősi argentin rivális, a River Plate és a Boca Juniors vezetőségének.

A felajánlás oka, hogy a két csapatot genovai kivándorlók alapították a 20. század elején.

A két rivális csapat összecsapását azért kellett elhalasztani, mert a vendég Boca-futballisták közül többen is megsérültek azt követően, hogy a rivális drukkerei betörték buszuk ablakait, ráadásul a közbelépő rendőrök könnygázt vetettek be, aminek belégzését követően több futballista is rosszul lett.

Szeretnénk egyesíteni a két klubot liguriai gyökereivel. Nagyon büszkék lennénk arra, ha egy ilyen rangos eseményen láthatnánk vendégül a két együttest

– fogalmazott Stefano Anzalone, a város sportigazgatója.

A Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség (CONMEBOL) arról számolt be, hogy a találkozó új időpontjáról a két klub és a szervezet közösen dönt kedden. A legrangosabb dél-amerikai kupasorozat argentin szuperdöntőjének első mérkőzését két hete rendezték a Boca otthonában, akkor 2-2-es döntetlen született. A Boca a hetedik, a River a negyedik végső diadalára hajt.

Nyitókép: Marcelo Endelli/Getty Images