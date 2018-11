Elájult buszsofőr: Ha nem veszik át a kormányt, tragédia történt volna

Ahogy arról korábban beszámoltunk, el kellett halasztani a River Plate-Boca Juniors Libertadores Kupa-döntő visszavágóját, miután a River szurkolói kövekkel és paprika spray-vel dobálta meg a Boca Juniors játékosait és szakmai stábját szállító buszát, ahol többen rosszul lettek és két játékost kórházba is szállítottak. Nagyobb baj is lehetett volna, miután az incidens során elájult a busz vezetője is. Az érintett most megszólalt, és elmondta, közel volt a tragédia.

Megtámadták a Boca Juniors buszát, több játékos kórházban El kellett halasztani a Libertadores Kupa döntőjét, a FIFA a sokkos állapotban lévő csapatot fenyegeti.

A buszsofőr szerint egy berepülő kő találta el úgy, hogy elvesztette az irányítást a jármű felett, ám a Boca elnökhelyettese mindenki szerencséjére gyorsan reagált.

Ha nem veszi át a kormányt, tragédia történt volna. Nem emlékszem semmire, csak arra, hogy újra én vezetek, és mondom a többieknek, hogy minden rendben. De egy másodperce úgy éreztem, nem kapok levegőt. A legrosszabb az volt, amikor befordultunk arra a sarokra, és záporoztak ránk a kövek. Olyan volt, mintha egy hadsereg várt és támadt volna. Azt hittük, hogy egy focimeccsre jövünk, és nem háborúba

– mondta a csak Gringóként ismert sofőr.

A betört ablaküvegek több játékost is megsebesítettek, a csapatkapitány Pablo Pérezt és Gonzalo Lamardót is kórházba is kellett szállítani a szem-, illetve fejsérülése miatt.

A meccs végül átkerült vasárnap estére – 21.00 a kezdés magyar idő szerint –, remélhetőleg ezúttal nem lesz semmilyen fennakadás, bár szombaton nem csak a balhé volt a probléma, hanem az is, hogy több, jeggyel rendelkező szurkoló nem tudott bejutni a stadionba, akkora tömeg tartózkodott már bent.