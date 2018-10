Szenzációs élőképpel készül a Barca a Real ellen

Jön a világ talán legjobban várt rangadója, vasárnap délután 16.15-től a Barcelona a Real Madridot fogadja a Nou Campban. 2007 óta ez lesz az Clásico, amin sem Lionel Messi, sem Cristiano Ronaldo nem lép pályára, de unatkozni biztos nem fogunk, a hazaiak szeretnék megtartani az első helyüket,

míg a madridiaknál Julen Lopetegui edző számára a legnagyobb a tét, akit egy vereség esetén biztosan kivágnak.

Érdemes lesz időben becsatlakozni a közvetítésbe, mert a Barcelona szurkolói egy gyönyörű élőképpel készülnek: a kamerával szembeni lelátón a We color football (Színessé tesszük/Színezzük a futballt) című felirat látható majd, amit a klub színeiből, azaz gránátvörösből és kékből készült lapok ölelnek körül, a két kapu mögött pedig a katalán zászló színeibe borul majd a lelátó.

Barcelona never cheap out on #ElClasico tifos.

Here’s what they’ve got planned for Sunday 👀 pic.twitter.com/It2suRk2uJ

— FOX Soccer (@FOXSoccer) 2018. október 26.