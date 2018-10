Messi akkora fölénnyel vezetett, hogy egy nap után törölték az Aranylabda-szavazást

Az elmúlt években talán egyszer sem volt olyan jó esély arra, hogy megtörjön Cristiano Ronaldo és Lionel Messi sorozata az Aranylabda-szavazáson, mint idén.

2008 óta csak a két zseni osztozott a legfontosabb egyéni díjon, idén viszont a horvátokkal vb-döntőt játszó Luka Modric vagy a franciákkal a vébét megnyerő Kylian Mbappé is befutó lehet akár.

A díjat odaítélő France Football a honlapjára egy szavazást rakott ki, mert szerette volna megszondáztatni az olvasókat, ők kinek adnák a díjat.

A szavazást aztán egy nap után levették, az indoklás szerint azért, mert rengeteg szavazat érkezett kamu profilok és robotok révén.

Ami tény, 700 ezernél is több szavazat érkezett, és ezek 48 százaléka Messit támogatta, a Liverpoollal BL-döntőt játszó Mohamed Szalah 31 százalékot kapott, Ronaldo nyolcat, miközben Mbappé és Modric 2-2 százaléknál jártak. Ennek persze a végső sorrendhez nincs sok köze, mindenesetre a történet felettébb tanulságos.

Over 700,000 fans voted in France Football’s Bd’O poll.

48% gave the award to Messi. FF fav Antoine Griezmann did pretty well…with 1% of the vote.

The poll was taken down after 24 hours. pic.twitter.com/Htt5dlgVdo

— totalBarça (@totalBarca) 2018. október 10.