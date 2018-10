Nagymúltú kupasorozatot támasztana fel a magyar focicsapat

A Budapesti Atlétikai Klubot 1900-ban hozták létre, méghozzá egészen különleges okból. Az MTK-nál hallani sem akartak futballszakosztályról és a tilalmat annyira komolyan vették, hogy még az edzést is megtiltották a labdarúgás iránt érdeklődő sportolóknak. Akadtak, akik ennek ellenére próbálkoztak: a klub vezetői velük szemben fegyelmi eljárást helyeztek kilátásba, ezért a „renitens” atléták úgy döntöttek, kiválnak az egyesületből és megalapítják a maguk klubját. A BAK-ot egyértelműen a labdarúgás iránti rajongás hozta létre, de hamarosan több szakosztály is beindult. A birkózók közül például Magyar Armand Európa-bajnok, Radvány Ödön a 2012-es stockholmi olimpián 4, míg Varga Béla bronzérmes lett.

– mesélte a kezdetekről Molnár Bertalan, a nyáron újjáalakult Budapesti Atlétikai Klub elnöke.

A BAK egészen megszűnéséig megőrizte NB I-es tagságát. A futballklub addig ért el figyelemre méltó eredményeket, amíg a labdarúgásban meg nem jelentek előbb a félprofi, majd a profi, fizetett játékosok. Mivel a BAK tartotta magát az amatőrizmus eszméjéhez, az 1930-as évekre már csőd szélén táncolt. Több névváltáson is átesett – a Budapesti TK ezek közül talán a legismertebb –, majd a végső csapást a második világháború jelentette. Kevés feljegyzés maradt ebből a korból, egy viszont bizonyos: 1947-ben jogutód nélkül megszűnt az egyesület, amelyben ekkor már egy ideje sporttevékenység sem zajlott.

– emlékszik Molnár arra, honnan jött az ihlet a klubalapításhoz. Komoly kutatómunkába kezdett és végül Egri-Erbstein Ernő története ragadta meg a fantáziáját. A kiváló fedezet futballistaként 1915-28 között a Budapesti AK-ban játszott, majd Olaszországban és Amerikában is „profiskodott”. Aktív pályafutása után előbbi állomáshelyén vállalt edzői munkát. 1938-49 között a Torino FC vezetőedzője volt, 1947 és 1949 között háromszor is bajnok lett a csapattal. Ezzel beírta magát nem csak a klub, de az egész olasz labdarúgás történelmébe, a mai napig legendaként tartják számon.

– érvelt Molnár, aki Erbsteinről szóló könyveken keresztül került egyre közelebb a gondolathoz, hogy újjászervezi a BAK-ot. Már csak egyetlen dolog hiányzott: a játékosok.

A megoldást a CFS Respect, a BLASZ III-ba – magyar hatodosztály – frissen feljutó amatőr csapat adta, amellyel egyesült a BAK.

Az öt forduló után tizenegy ponttal a hatodik helyen álló BAK Respect három markáns célt fogalmazott meg.

A dicső múltból adódóan nemzetközi szál akad bőven. A korábban említett, Erbstein Ernőről szóló könyv szerzője, Dominic Bliss rendkívül lelkes híve a futballtörténelemnek, így az egyesületnek és Angliában rendszeresen közli a klubbal kapcsolatos híreket. (Az új beceneve a BAK angol nagykövete lett.)

This summer I got some great news from Budapest, where a group of local football enthusiasts have re-formed BAK, the club Erbstein used to play for in the 1920s. They were inspired to do so by my book and I can’t explain how good that feels. pic.twitter.com/vIo5jxlSqh

— Dominic Bliss (@theinsidelefty) 2018. szeptember 5.