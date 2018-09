Csak hosszabbításban verte NB III-as ellenfelét a Diósgyőr

A Magyar Kupa hétvégi fordulójában eddig elmaradt a meglepetés, de vasárnap, az ESMTK-Diósgyőr mérkőzés szállította az első bravúrt. A harmadosztályú hazai csapat ugyanis a rendes játékidőben 1-1-s döntetlent ért el a DVTK ellen, ráadásul teljesen egyenrangú partnere volt.

A hazai csapat szerzett vezetést a 21. percben Nagy Richárd góljával, de egy perccel később Makrai Gábor jobb szélen tört be az ellenfél védelme mögé és lőtte ki a hosszú fölső sarkot. Következett a hosszabbítás, ahol hamar tizenegyeshez jutottak a vendégek, ezt Makrai be is lőtte és innentől már nem nagyon volt ereje a hazai csapatnak kiegyenlíteni. Kitámadott az ESMTK, amiből az lett, hogy egy ellentámadás végén Branko Mihajlovics végleg lezárta a meccset a 114. percben.

Az ESMTK játékosai csalódottak voltak, ami érthető, mivel senkinek sem tűnt fel két osztálynyi különbség a mutatott játék alapján, de így is erőn felül teljesített az NB III-as csapat.

Végeredmény – Magyar Kupa, 6. forduló ESMTK – Diósgyőr 1-1 (1-1) – hosszabbítás után 1-3

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI