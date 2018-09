Ingyen repülőjegyekkel, szállással kompenzálnának az amerikai bajnokik miatt a spanyolok

A spanyol médiában már kész tényként kezelik, hogy január 27-én Miamiban rendezik majd a Girona-Barcelona spanyol bajnokit. Hiába az össznépi tiltakozás, illetve a játékosok fenyegetése, a szövetség hajthatatlannak tűnik.

De, hogy azért picit kompenzáljanak is, most úgy tűnik, hogy ingyen repülőjegyeket és szállást is biztosítanának a gironai szurkolóknak, ha kiutaznának a meccsre.

Ha minden igaz, akkor egy megállapodás szerint a következő 15 évben minimum évi egy meccset az Egyesült Államokban rendezhet majd a spanyol szövetség.