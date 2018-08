Saját honfitársai bunkóztak De Geával

Írtunk róla mi is, hogy a Bajnokok Nemzetközi Tornájának keretén belül csapott össze egymással a Manchester United és a Real Madrid, az angol csapat 2-1-re nyert a Miamiban rendezett összecsapáson. Mivel felkészülési mérkőzésről van szó, így viszonylag hamar túllépett volna mindenki rajta, azonban előkerült egy videó és most ez a téma szerte a világban.

Marco Asensio called David De Gea “Karius, Karius” after the Spaniard’s mistakes at the World Cup 😂pic.twitter.com/YSfxrwZJT5

— Troll Football (@TrollFootball) 2018. augusztus 1.