Marco Rossi: Ki vagyok én, hogy nemet mondjak a magyar válogatottra?

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) nagyjából annyira lepett meg mindenkit Georges Leekens kinevezésével, mint anno, amikor Pintér Attilát kérték fel szövetségi kapitánynak. Pintérnek akkor még jutott egy tétmeccs (az északírek elleni Eb-selejtezős nyitányon kikaptunk), a belgának viszont nem, négy felkészülési meccs, három vereség és egy döntetlen után megköszönték neki az addigiakat. Az olasz Marco Rossival fog így nekivágni a magyar válogatott az ősszel induló Nemzetek Ligájának és az Európa-bajnoki selejtezőnek.

Azért vállaltam el a munkát, mert számomra nagy megtiszteltetés, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya lehetek. Büszke és boldog vagyok amiatt, hogy az MLSZ felajánlotta nekem ezt a lehetőséget, meg különben is: ki vagyok én, hogy nemet mondjak a magyar válogatottra?

– mondta a Budapest Honvéddal 2017-ben bajnoki címet nyert Rossi az Indexnek.

Rossi azt nem tudta megmondani, mitől esett vissza ennyire a magyar csapat a 2016-os Eb óta, de szerinte az elmúlt két év nem ad reális képet az erőviszonyokról. Az ő keretének is a franciaországi tornára kijutott csapat adja majd a magját, szerinte pedig ők elég magas szinten képesek játszani.

Úgy látja, motiválatlanok voltak a magyar focisták, jöttek a rossz eredmények, ez pedig végképp elvette az önbizalmukat. A mai fociban a legfontosabb a mentális felkészültség, erre fektetnek majd nagy hangsúlyt, az önbizalom visszaszerzésében Gera Zoltán másodedző lesz az egyik legnagyobb segítsége a kapitánynak.

Tény, nagyon sok nehézséggel kell megbirkóznunk. Ami Dzsudzsák Balázst illeti, Gera Zoltán visszavonulása óra ő a magyar válogatott legjobb játékosa, ő a csapat kapitánya, de ha nem játszik, nem tudom behívni a válogatottba. Én lennék a legboldogabb, ha a keret tagja lenne, hisz rendkívül tapasztalt és képzett játékosról van szó. De neki is, csak úgy, mint a többieknek, játszania kell. Ha valakinek nincs meg a kellő meccsrutinja, nem léphet pályára tétmeccsen a válogatottban

– ismételte el azt, ami az elmúlt napokban már körbement a magyar sajtóban.

Az új szövetségi kapitány üzent: ha nem vagy játékban, akkor nem kerülhetsz be a válogatottba.

Rossinál a névnél jobban számít az aktuális forma.

A mai futballban a fizikai erőnlét a legalapabb Rossi szerint, márpedig, ha valaki nem játszik a klubjában, akkor nem tud a válogatott hasznára lenni. Szerinte a franciák is elsősorban a kondíciójuknak köszönhetően nyerték meg a világbajnokságot.

Amikor a célokról kérdezték, konkrétumokat nem mondott, viszot szeretné visszanyerni a szurkolók bizalmát. Ehhez persze eredmények is kellenek, de a kapitány szerint a legfontosabb,

Szeretne három-négy évig legalább kapitány lenni, ez egyben azt is jelentené, hogy sikeresen megvívta a csapat az Eb-selejtezőt. De ennyire előre nem rohanna, három hónapot is hosszú időnek tart a modern futballban.

Georges Leekens lépten-nyomon hangoztatta, milyen jó a kapcsolata Orbán Viktor miniszterelnökkel. Erről is megkérdezték Rossit:

Sokszor találkoztam már a miniszterelnök úrral. Nagyon szereti és érti a futballt. Megtiszteltetés a számomra, hogy beszélgethettem vele. Természetesen neki is van véleménye a célokról, a csapatról, a játékosokról, ahogy például önnek és még sokan másoknak is. Szoktam erről beszélgetni az MLSZ vezetőivel is, azonban soha senki semmilyen utasítást nem adott, hogy hogyan tegyem sikeressé a csapatot, a döntés tehát minden esetben az enyém.