Manchesteri este: három csúcsdöntés könnyes búcsú

Szerda este a Brighton kiválóan asszisztált Pep Guardiola csapatának ahhoz, hogy több helyen átírja a sportalmanachokat.

Danilo szerzett vezetést a hazaiaknak, amit Leonardo Ulloa egalizált egy fejessel. Bernardo Silva az első félidő 35. percében billentette helyre a manchesteri szurkolók kedélyállapotát, majd a második félidő végén Fernandinho végleg mehnyugtatta őket azzal, hogy beállította a 3-1-es végeredményt. Íme az összefoglaló:



A már bajnok City győzelmével három rekordot is megdöntött:

idénybeli 31. győzelmét aratta, ennyit még senki sem, 97 pontjával a Chelsea 2005-ös 95 pontját múlta felül, 105 rúgott góljával szintén a Chelsea 2010-es 103 találatos csúcsát adta át a múltnak.



A mérkőzés után kisebb ünneplés kezdődött, amitől minden bizonnyal könnybe lábadtak a szemek az Etihad Stadionban.

A katalán mester múlt pénteken jelentette be, hogy csapata legrutinosabb játékosa, a 34 éves Yaya Tuoré elhagyja a Cityt. A védekező középpályás nyolc év alatt mindent egybevetve 316 meccsen lépett pályára a City színeiben, a Brighton ellen is a 85. percig a pályán volt, utána tapsoltatta meg Guardiola mester, majd a mérkőzés végén illő módon meg is ünnepelték a játékosát utolsó hazai meccsén.

Ha Pep Guardiola csapata az utolsó fordulóban nyer a Southampton otthonában, úgy 100 ponttal végezhet az élen. A nap másik szenzációját a Huddersfield Town szolgáltatta. A Premier League újonca a Chelsea ellen játszott Londonban és mivel 1-1-es döntetlennel zárult a meccsük, óriási bravúrként bennmaradtak a Premier League-ben.