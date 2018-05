Mindenki Sir Alex Fergusonért imádkozik

Ahogy azt korábban mi is megírtuk, minden idők egyik legjobb és legsikeresebb edzője, a 76 éves Sir Alex Ferguson agyvérzést kapott, így életmentő műtétet kellett rajta elvégezni. A beavatkozás az első hírek szerint sikeres volt, a korábbi skót menedzsert az intenzív osztályon kezelik.

Új fejleményről jelenleg nem tudunk beszámolni, ám nem túlzás azt állítani, hogy a labdarúgásban élők és dolgozók, a labdarúgást szeretők, de az egyetemes sportvilág is egy emberként szurkol a Manchester United egykori legendás alakjáért. A klub egy Twitter-bejegyzésben üzent, amelyben gyors felépülést kívántak Fergusonnak.

We will keep Sir Alex and his loved ones in our thoughts during this time, and we are united in our wish to see him make a comfortable, speedy recovery. — Manchester United (@ManUtd) 2018. május 5.

Egykori játékosa, a klub jelenlegi csapatkapitánya, Michael Carrick azt írta, teljesen lesújtotta a hír korábbi főnökéről, és arra kéri, legyen erős.

Absolutely devastated to hear about Sir Alex being unwell in hospital. All my thoughts and prayers are with him and his family. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Be strong Boss xx — Michael Carrick (@carras16) 2018. május 5.

Korábbi kollégája, az angol válogatott kispadján egy meccs után megbukó Sam Allardyce is üzent: ő azt reméli, jó kezekben van a barátja és hamar felépül. Minden idők egyik legjobb játékosa, a Real Madrid ötszörös aranylabdás szupersztárja, a Manchester Unitednél hat évet lehúzó, Fergusonra második édesapjaként tekintő Cristiano Ronaldo is üzent a Twitteren: „Imádkozom érted, drága barátom. Légy erős, főnök!”– írja.

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 2018. május 5.

A hír hallatán többek között David Beckham, Edwin van der Saar, Gary Lineker, az Aberdeen FC (Ferguson itt dolgozott a United előtt) mellett az ősi riválisok, a Liverpool FC és a Manchester City is üzent a 76 éves legendának.

Everyone at Manchester City wishes Sir Alex Ferguson a full and speedy recovery after his surgery #footballfamily — Manchester City (@ManCity) 2018. május 5.

A City azt írja, a futball egy nagy család. Milyen igazuk van.