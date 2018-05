Nagy poénnal feledtette az öngólos bénázást a Liverpool focistája

A Bajnokok Ligája idei szezonjának egyik legfurább gólja született a Roma-Liverpool BL-elődöntő visszavágóján, amikor Dejan Lovren, a vendégek védője ki akarta vágni a labdát, de eltalálta csapattársa, James Milner arcát, így öngól lett a mutatvány vége.

A Roma végül 4-2-re nyert, de ez kevés volt a megdicsőüléshez, így a Liverpool készülhet a Real Madrid elleni május 26-i döntőre.

A meccs után Milner megvillantotta a humorérzékét, amikor Twitter-oldalára azzal a szöveggel tette ki a labdával való emlékezetes találkozásról a képet, hogy “van valakinek ötlete, hogyan jön le a BL-logó az arcomról?”.

Anyone got any tips for getting a Champions League logo off a face? #glowing #uclfinal #whofancieskiev #9assists #minusonegoal pic.twitter.com/niNoXBtJPv

— James Milner (@JamesMilner) 2018. május 2.