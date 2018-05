Bajnokok Ligája: AS Roma – Liverpool élő

Mindenki az egyiptomi támadóról beszél, pedig Roberto Firmino rekord gyorsasággal lőtt 10 BL-gólt a sorozat történetében.

10 – Roberto Firmino has equalled the record for the fastest player to 10 @ChampionsLeague goals:

Roberto Firmino (11 apps)

Adriano (11 apps)

Simone Inzaghi (12 apps)

Wissam Ben Yedder (12 apps)

Seydou Doumbia (13 apps)

Didier Drogba (13 apps)

George Weah (13 apps)

Talent. pic.twitter.com/72k6hdfLA1

— OptaFranz (@OptaFranz) 2018. május 2.