Argentína pont ennyit ér Messi nélkül

Ahogy arról írtunk, Argentína története egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el kedden, amikor Madridban beleszaladt egy 6-1-be Spanyolország ellen. A dél-amerikai együttes ötödször kapott ki öt góllal – annál nagyobb különbséggel még egyszer sem – és ez volt a harmadik 6-1-re elveszített meccse.

Az 1958-as, svédországi világbajnokságon Csehszlovákia, 2009. április elsején – vb-selejtezőn – pedig Bolívia győzte le 6-1-re.

A találkozó után nem várt helyről, az amúgy nem éppen úriemberként megismert Diego Costától érkezett egy üzenet az argentin közvéleménynek és a szurkolóknak. A mérkőzést sérülés miatt csak a lelátóról követő, majd az égést látva idő előtt lelépő Lionel Messiről beszélt a csatár.

Messit mindig rengetegen kritizálják, pedig hálát kellene adniuk, hogy ilyen játékosuk van. Nem játszott, láttuk is, hogy milyen a csapat nélküle. Tisztelni kell őt, még, ha rossz meccse is van, akkor is ő jelenti a különbséget