Cristiano Ronaldo újabb rekordot döntött meg

Cristiano Ronaldo sorra döntögeti a La Liga rekordjait. A szombati Valencia elleni bajnokin újabb elismerésben részesült, ugyanis két tizenegyest is értékesített. Ezzel új rekordot állított be a portugál:

Ronaldo a La Liga történetének legtöbb tizenegyesét lőtte, 72 büntetőből 61-et értékesített.

A korábbi rekorder Hugo Sánchez volt, aki 71 tizenegyeséből 56-ot lőtt be. Mivel Ronaldo kettőt is elvégzett, így a szombati meccsen nemcsak beérte, hanem le is hagyta a korábbi elsőt a portugál.

A Real Madrid egyébként 4-1-re győzött a Valencia ellen.

Fotó: AFP / JOSE JORDAN