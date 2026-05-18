Római és török kori leleteket ástak elő Tapolcán

Őskori, római kori és középkori leleteket egyaránt találtak a Wass Albert Könyvtár és Múzeum régészei Tapolcán, egy parkoló építéséhez köthető régészeti feltárás alkalmával. Az intézmény közlése szerint a kétnapos ásatási munkák alatt zsákszámra kerültek elő kerámia edények töredékei, de más értékeket is felszínre hoztak.

A kerámiadarabok meglehetősen változatos korokból származnak. Némelyik története egészen az őskorig nyúlik vissza, ám vannak későbbi, ókori és újkori leletek is közöttük. Szerepel köztük például egy római kori mortarium, vagyis dörzstál pereme, amelyet a Római Birodalom idején élelmiszerek zúzására és őrlésére használtak. Szintén erre az időszakra datalhátó egy trombitát ábrázoló római fibula, azaz ruhakapocs, amelyet a 2–3. században készíthettek.

Az említett fibula mellett az egyik leglátványosabb lelet egy ezüst dénár, amelyet II. Mátyás magyar király uralkodása alatt, a török hódoltság idején vertek.

Ebből a korszakból származik az az öntőcsapos ólomlövedék is, amelyet fémkereső segítségével találtak meg az ásatás helyszínén. Az ilyen lövedékeket a 16–17. században használták korai lőfegyverekhez, például elöl töltős muskétákhoz. Elnevezésük onnan ered, hogy az öntés során keletkező felesleges ólomdarabot (a csapot) nem vágták le róla a készítőik.

