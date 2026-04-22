Részegen elesett a bringájával, mentőhelikopter vitte kórházba az olimpiai bronzérmest

A 44 éves sportoló ittas állapotban a kerékpárjával áttért az ellenkező sávba, nekiment a járdaszegélynek, elesett és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy előbb mentőautóval a jesenicei kórházba, majd onnan egy katonai helikopterrel a Ljubljanai Egyetemi Klinikai Központba szállították.

A Slovenske novice azt írta, az állapota nagyon súlyos volt, de szerencsére azóta sokat javult.

A rendőrség az eljárás során megállapította, hogy a kerékpáros ittasan vezetett, szervezetében 2,5 ezrelékes véralkoholszintet mutattak ki.

Kranjec a pályafutása során hét világkupa-versenyt nyert meg, 2002-ben, a Salt Lake City-i olimpián, illetve a 2011-es oslói vébén bronzérmes volt a csapatversenyben, míg a 2012-es vikersundi sírepülővébét megnyerte egyéniben.

2019 márciusában vonult vissza.