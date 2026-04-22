síugrás robert kranjec súlyos baleset kerékpáros baleset
Részegen elesett a bringájával, mentőhelikopter vitte kórházba az olimpiai bronzérmest

Robert Kranjec of Slovenia competes during the FIS Ski Jumping World Cup Men's Flying Hill Team competition in Planica, Slovenia on March 24, 2018.
Jure Makovec / AFP
Robert Kranjec súlyos balesetet szenvedett
2026. 04. 22. 03:33
Robert Kranjec of Slovenia competes during the FIS Ski Jumping World Cup Men's Flying Hill Team competition in Planica, Slovenia on March 24, 2018.
Jure Makovec / AFP
Robert Kranjec súlyos balesetet szenvedett
Múlt pénteken Spodnja Lipnica közelében súlyos balesetet szenvedett Robert Kranjec, a szlovének olimpiai és világbajnoki bronzérmes síugrója.

A 44 éves sportoló ittas állapotban a kerékpárjával áttért az ellenkező sávba, nekiment a járdaszegélynek, elesett és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy előbb mentőautóval a jesenicei kórházba, majd onnan egy katonai helikopterrel a Ljubljanai Egyetemi Klinikai Központba szállították.

A Slovenske novice azt írta, az állapota nagyon súlyos volt, de szerencsére azóta sokat javult.

A rendőrség az eljárás során megállapította, hogy a kerékpáros ittasan vezetett, szervezetében 2,5 ezrelékes véralkoholszintet mutattak ki.

Kranjec a pályafutása során hét világkupa-versenyt nyert meg, 2002-ben, a Salt Lake City-i olimpián, illetve a 2011-es oslói vébén bronzérmes volt a csapatversenyben, míg a 2012-es vikersundi sírepülővébét megnyerte egyéniben.

2019 márciusában vonult vissza.

