Magyar játékossal pótolja világklasszis kapusát a német kézicsapat

2026. 04. 21. 15:56
Bartucz László a német HSG Wetzlar férfi kézilabdacsapatához igazol nyáron. A klub honlapjának keddi tájékoztatása szerin a 34 éves, 52-szeres válogatott kapus szerződése két idényre szól, és független attól, hogy a csapat melyik bajnoki osztályban szerepel.

Mivel az élvonalbeli MT Melsungen montenegrói kapusa, Nebojsa Simic felépült súlyos térdsérüléséből, Bartucz nagyon kevés lehetőséget kap, és március közepén hivatalossá vált, hogy egy idény után távozik.

 

Őt tavaly Michael Allendorf szerződtette a klubhoz, aki azonban októberben távozott, és immár a HSG Wetzlar sportigazgatójaként tevékenykedik.

A melsungeni időszakban nagyon jól megismertem Lászlót, és a sportolói kvalitásai mellett elsősorban a karakterét értékelem.

A megbeszéléseink kezdetétől fogva lelkesen fogadta a HSG Wetzlarban rejlő kihívást, függetlenül attól, hogy melyik ligában játszunk a következő szezonban. Vele rengeteg tapasztalat és nyugalom érkezik a kapuba, ami számunkra nagyon fontos” – magyarázta.

Lenyűgözte és inspirálta

Bartucz a tavalyi nyárig kizárólag a magyar NB I-ben játszott. A Wetzlar két kapusa, a katari válogatott Anadin Suljakovic (SC DHfK Leipzig) és a svédek vb-ezüstérmes, Európa-bajnok klasszisa, Andreas Palicka (Füchse Berlin) a szezon végén távozik.

Nagyon örülök, hogy egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkező klubhoz igazolhatok. Sok kiváló kapus viselte már a Wetzlar mezét, ez lenyűgözött és inspirált. Ugyanakkor vonzanak azok a sportági perspektívák, amelyek itt kínálkoznak, és amelyek fejlesztésében a jövőben én is részt szeretnék venni

– nyilatkozott a játékos.

A Wetzlar hat fordulóval az idény vége előtt az utolsó előtti (17.) helyen áll a Bundesliga tabelláján, de hátránya csupán egy pont a 16. helyezett GWD Mindennel szemben.

Bartucz László kapus a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án.
