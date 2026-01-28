„Azt mondták, ha még két napig folytatom az edzést, meghalhattam volna” – új lehetőséget kapott az életre a világbajnok bringás

Matthews kálváriája a tavalyi Tour de France-ra való felkészülés során kezdődött, amikor légzési nehézségeket tapasztalt. Kórházba ment, ahol megdöbbentő diagnózist kapott.

„Bementünk a sürgősségire, és azonnal vérvizsgálatot csináltak. Aztán jött egy CT a tüdőmről, ahol látták a vérrögöket, s azt mondták: »A francba, nem így kéne kinéznie egy korodbelinek.«

Ijesztő helyzet volt, mert egyedül voltam a kórházban, miután az edzőm elment. Alig aludtam aznap éjjel; tele voltam csövekkel. Ez volt életem egyik legfélelmetesebb pillanata.

A vizsgálat után Matthewsnál tüdőembóliát diagnosztizáltak.

„Nem tudtuk, mennyi időbe telik, mire elmúlik, vagy egyáltalán túlélem-e. Azt mondták, ha még két napig folytatom az edzést, meghalhattam volna. Elég rémisztő volt hallani” – nyilatkozta.

Matthews még egy esélyt kapott az élettől

Matthews közel négy hónapos szünetet tartott, augusztus 31-én tért vissza, és lenyűgöző teljesítményt nyújtva nyolcadik lett a Bretagne Classicon, majd Ruandában országúti világbajnok lett az ausztrál vegyes váltóval.

Az idei szezont január 23-án kezdte meg a Classica Camp de Morvedre versenyen, egy nappal később megnyerte a Gran Premio Castellónt és megszerezte 44. profi győzelmét.

Számomra a viharos időszak egy ébresztő volt. Úgy érzem, kaptam egy második esélyt. Ez egy lehetőség arra, hogy egy kicsit módosítsak a versenyzési stílusomon

– mondta.