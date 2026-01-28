kerékpársporttüdőembóliamichael matthewssport
„Azt mondták, ha még két napig folytatom az edzést, meghalhattam volna” – új lehetőséget kapott az életre a világbajnok bringás

Team Jayco AlUla’s Australian rider Michael Matthews cycles in a breakaway during the 119th edition of the Giro di Lombardia (Tour of Lombardy), a 238km cycling race from Como to Bergamo on October 11, 2025.
Marco BERTORELLO / AFP
Michael Matthews jól kezdte az évet
2026. 01. 28. 16:58
Nagyszerűen kezdte a 2026-os évet Michael Matthews, az ausztrálok 35 éves országúti világbajnok kerékpárversenyzője, aki megnyerte a spanyolországi Gran Premio Castellón versenyt. A három nagy kerékpárversenyen (Vuelta, Giro, Tour) egyaránt szakaszt nyert sportoló reméli, hogy ez segít neki visszatalálnia a legjobbak közé egy olyan 2025-ös év után, amikor majdnem meghalt.

Matthews kálváriája a tavalyi Tour de France-ra való felkészülés során kezdődött, amikor légzési nehézségeket tapasztalt. Kórházba ment, ahol megdöbbentő diagnózist kapott.

„Bementünk a sürgősségire, és azonnal vérvizsgálatot csináltak. Aztán jött egy CT a tüdőmről, ahol látták a vérrögöket, s azt mondták: »A francba, nem így kéne kinéznie egy korodbelinek.«

Ijesztő helyzet volt, mert egyedül voltam a kórházban, miután az edzőm elment. Alig aludtam aznap éjjel; tele voltam csövekkel. Ez volt életem egyik legfélelmetesebb pillanata.

A vizsgálat után Matthewsnál tüdőembóliát diagnosztizáltak.

„Nem tudtuk, mennyi időbe telik, mire elmúlik, vagy egyáltalán túlélem-e. Azt mondták, ha még két napig folytatom az edzést, meghalhattam volna. Elég rémisztő volt hallani” – nyilatkozta.

Matthews még egy esélyt kapott az élettől

Matthews közel négy hónapos szünetet tartott, augusztus 31-én tért vissza, és lenyűgöző teljesítményt nyújtva nyolcadik lett a Bretagne Classicon, majd Ruandában országúti világbajnok lett az ausztrál vegyes váltóval.

Az idei szezont január 23-án kezdte meg a Classica Camp de Morvedre versenyen, egy nappal később megnyerte a Gran Premio Castellónt és megszerezte 44. profi győzelmét.

Számomra a viharos időszak egy ébresztő volt. Úgy érzem, kaptam egy második esélyt. Ez egy lehetőség arra, hogy egy kicsit módosítsak a versenyzési stílusomon

– mondta.

