„Véber Gyuri volt az első olyan edzőm, akinek világos elképzelése volt arról, mit vár tőlünk”

Valószínűleg kevesen kapják fel a fejüket Dlusztus András neve hallatán, pedig lejátszott 66 élvonalbeli és csaknem kétszáz NB II-es találkozót. Szegedről indult, de megjárta Riót és Fortalezát is, mielőtt az NB I-ben bemutatkozott volna. Edzője volt többek közt Urbán Flórián, Kiprich József, Véber György, Tóth Bálint, játszott egy csapatban Fabióval, Rafaellel, de Bárányos Zsolttal és Horváth Ferenccel is. Már aktív játékosként tanulni kezdett, a pápai könyvtárból pedig Koppenhágáig meg sem állt. Íme az ő kacskaringós története.

Édesapja volt a Szegedi Dózsa elnöke, focisulit alapított, a Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke is volt, sőt, az MLSZ-nek is dolgozott. Tőle örökölte a labdarúgás iránti vonzalmát? A cikk tartalmából Interjúnkból kiderül az is, milyen volt belülről megélni, hogy kiemelt ágazat lett a magyar labdarúgás, van-e benne hiányérzet a labdarúgó karrierjét illetően, hogyan kapott munkát Dániában, mi a különbség a dán és a magyar erőnléti felkészítés között, néz-e még magyar meccseket külföldön. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek