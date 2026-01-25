AO: Carlos Alcaraz továbbjutott, Danyiil Medvegyev kiesett

A Marozsán Fábiánt egy körrel korábban búcsúztató Danyiil Medvegyev kiesett az ausztrál nyílt teniszbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében.

A 11. helyen kiemelt orosz játékos ugyanúgy kétszettes hátrányba került az amerikai Learner Tien ellen, mint két napja a magyar teniszezővel szemben, de amíg pénteken fordított, addig ezúttal a harmadik szettet és így a mérkőzést is elvesztette.

A férfi és a női mezőny elsőként rangsorolt játékosa is játszmaveszteség nélkül lépett a legjobb nyolc közé: a spanyol Carlos Alcaraz az amerikai Tommy Pault, míg a fehérorosz Arina Szabalenka a kanadai Victoria Mbokót múlta felül.

Az esélyesek közül szintén negyeddöntőbe jutott a férfiaknál a német Alexander Zverev és az ausztrál Alex De Minaur, a nőknél pedig az amerikai Coco Gauff.

A férfiaknál az is kiderült, hogy Novak Djokovic átugrott egy fordulót, és játék nélkül bejutott a negyeddöntőbe.