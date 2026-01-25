AO: Carlos Alcaraz továbbjutott, Danyiil Medvegyev kiesett

A Marozsán Fábiánt egy körrel korábban búcsúztató Danyiil Medvegyev kiesett az ausztrál nyílt teniszbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében.
A 11. helyen kiemelt orosz játékos ugyanúgy kétszettes hátrányba került az amerikai Learner Tien ellen, mint két napja a magyar teniszezővel szemben, de amíg pénteken fordított, addig ezúttal a harmadik szettet és így a mérkőzést is elvesztette.
A férfi és a női mezőny elsőként rangsorolt játékosa is játszmaveszteség nélkül lépett a legjobb nyolc közé: a spanyol Carlos Alcaraz az amerikai Tommy Pault, míg a fehérorosz Arina Szabalenka a kanadai Victoria Mbokót múlta felül.
Az esélyesek közül szintén negyeddöntőbe jutott a férfiaknál a német Alexander Zverev és az ausztrál Alex De Minaur, a nőknél pedig az amerikai Coco Gauff.
A férfiaknál az is kiderült, hogy Novak Djokovic átugrott egy fordulót, és játék nélkül bejutott a negyeddöntőbe.
Australian Open, nyolcaddöntő:
férfiak:
Alcaraz (spanyol, 1.) – Paul (amerikai, 19.) 7:6 (8-6), 6:4, 7:5
Zverev (német, 3.) – Cerundolo (argentin, 18.) 6:2, 6:4, 6:4
De Minaur (ausztrál, 6.) – Bublik (kazah, 10.) 6:4, 6:1, 6:1
Tien (amerikai, 25.) – Medvegyev (orosz, 11.) 6:4, 6:0, 6:3
nők:
Szabalenka (fehérorosz, 1.) – Mboko (kanadai, 17.) 6:1, 7:6 (7-1)
Gauff (amerikai, 3.) – Muchova (cseh, 19.) 6:1, 3:6, 6:3
Szvitolina (ukrán, 12.) – Andrejeva (orosz, 8.) 6:2, 6:4
Jovic (amerikai, 29.) – Putyinceva (kazah) 6:0, 6:1