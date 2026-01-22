bartucz lászlóférfi kézilabda-eb 2026imre bencekézilabda
Sport

Palasics, Bartucz és a védelem jól vizsgázik, de a magyar kéziválogatott hatékonysága borzalmas az Eb-n

Palasics Kristóf, a magyar kézilabda-válogatott kapusa.
JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP
24.hu
2026. 01. 22. 12:27
Palasics Kristóf, a magyar kézilabda-válogatott kapusa.
JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP

A magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt a férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörében, ugyanakkor az ellenfél kapuja előtti játékban már komoly gondok mutatkoznak.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese – amelynek a legjobb nyolc közé kerülés a célja – pénteken Lengyelországot 29-21-re, vasárnap Olaszországot 32-26-ra legyőzte, majd kedden 24-23-ra kikapott Izlandtól, így a kristianstadi csoport második helyén végzett, és nem vitt magával pontot a malmői középdöntőbe.

Az európai szövetség honlapja szerint a 71 kapott gól olyan remek teljesítmény, amit csak Izland (72), valamint az olimpiai és világbajnok, társházigazda Dánia (79) tudott megközelíteni.

A legtöbb gólt a C csoport utolsó helyén végzett Ukrajna kapta (123), a legtöbbet pedig a címvédő Franciaország lőtte (126). Előbbi csapaté volt a legrosszabb, utóbbié pedig a legjobb gólkülönbség (-46, illetve 38).

Hanusz Egon, a magyar férfi kézilabda-válogatott játékosa az Izland elleni csoportmérkőzésen az Európa-bajnokságon.
Johan Nilsson / TT / TT News Agency / AFP Hanusz Egon az izlandiak elleni meccsen.

A legpontosabban a szlovénok céloznak: 151 kísérletből 109 góljuk lett, ami 72,2 százalékos hatékonyságot jelent. A magyar együttes 144 lövésből érte el 84 gólját (58,3 százalék), a találatok számát tekintve csak a 16. a magyar válogatott,

míg hatékonyságban csak négy csapat van mögötte az egész mezőnyben – Ausztria, Montenegró, Románia és Ukrajna pedig mind kiesett a csoportkörben, az osztrákokon kívül a másik három még pontot sem szerzett. 

A két magyar kapus együtt a legjobb

Palasics Kristóf harmadik lett a csoportkör kapusrangsorában. A német MT Melsungen játékosa 91 lövésből 32-t védett, ennél több hárítással csak a norvég Torbjörn Bergerud (98/34), valamint a feröeri Pauli Jacobsen (108/33) büszkélkedhet.

A svájci Mathieu Seravalli 27 lövésből 12-t védett, ami 44,44 százalékos hatékonyságot jelent. Ebben a rangsorban a dánok kapusa, Kevin Möller a második (49/19, 38,78 százalék), Palasics pedig a harmadik 35,16 százalékkal. A legtöbb büntetőt – ötöt – a magyar kapus védte ki.

Bartucz László 17/7-es mutatóval áll, így a magyar kapuspáros a leghatékonyabb az egész mezőnyben, hiszen a 108-ból kivédett 39 lövés 36,11 százalékot jelent.

Bartucz László, a magyar kézilabda-válogatott kapusa.
Johan Nilsson / TT / TT NEWS AGENCY / AFP Bartucz László rendre jól száll be a kispadról.

Imre Bence a gólgyárosunk

A legeredményesebb magyar játékos Imre Bence volt, aki 27 kísérletből húsz alkalommal talált a hálóba, ezzel a góllövőlista 12. helyén áll. A német THW Kiel jobbszélsője holtversenyben a legeredményesebb büntetőlövő, ugyanis eddig 12 gólja van hétméteresből. Fazekas Gergő 12, Rosta Miklós 11, Bodó Richárd tíz gólnál jár eddig. Az élen a portugál Francisco Costa és a georgiai Giorgi Tskhovrebadze áll 29-29 találattal, az északmacedón Filip Kuzmanovszki pedig 28 alkalommal volt eredményes, de utóbbi kettő nem fogja tudni növelni góljai számát, mert csapatuk nem jutott a középdöntőbe.

A leghatékonyabb az osztrák Tobias Wagner volt, mivel 15 lövése közül 14 góllal zárult (93 százalék).

A magyar válogatott a malmői középdöntőben pénteken 18 órától Svájccal, vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden a társházigazda Svédországgal 20.30-tól, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkozik. Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

Kapcsolódó
Kristianstad, 2026. január 20. Fazekas Gergő (k) a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának utolsó fordulójában játszott Magyarország - Izland mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 20-án.
Így folytatja a magyar férfi kézilabda-válogatott – az Eb további menetrendje
Kialakult az Európa-bajnokság középdöntőjének további programja.

Ajánlott videó

A Fradinak bombaüzlet, Tóth Alexnek élete lehetősége ez az átigazolás – az NB I-ben viszont abszurd utórezgései lehetnek

Friss

Népszerű

Összes
Egressy Mátyás eltűnt személy plakát
Kovács Lajos rendőr ezredes: Ha felismerhető a Lánchídról lezuhanó személy, valószínűleg megmutatnám a videót Egressy Mátyás családjának
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik