A magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt a férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörében, ugyanakkor az ellenfél kapuja előtti játékban már komoly gondok mutatkoznak.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese – amelynek a legjobb nyolc közé kerülés a célja – pénteken Lengyelországot 29-21-re, vasárnap Olaszországot 32-26-ra legyőzte, majd kedden 24-23-ra kikapott Izlandtól, így a kristianstadi csoport második helyén végzett, és nem vitt magával pontot a malmői középdöntőbe.

Az európai szövetség honlapja szerint a 71 kapott gól olyan remek teljesítmény, amit csak Izland (72), valamint az olimpiai és világbajnok, társházigazda Dánia (79) tudott megközelíteni.

A legtöbb gólt a C csoport utolsó helyén végzett Ukrajna kapta (123), a legtöbbet pedig a címvédő Franciaország lőtte (126). Előbbi csapaté volt a legrosszabb, utóbbié pedig a legjobb gólkülönbség (-46, illetve 38).

A legpontosabban a szlovénok céloznak: 151 kísérletből 109 góljuk lett, ami 72,2 százalékos hatékonyságot jelent. A magyar együttes 144 lövésből érte el 84 gólját (58,3 százalék), a találatok számát tekintve csak a 16. a magyar válogatott,

míg hatékonyságban csak négy csapat van mögötte az egész mezőnyben – Ausztria, Montenegró, Románia és Ukrajna pedig mind kiesett a csoportkörben, az osztrákokon kívül a másik három még pontot sem szerzett.

A két magyar kapus együtt a legjobb

Palasics Kristóf harmadik lett a csoportkör kapusrangsorában. A német MT Melsungen játékosa 91 lövésből 32-t védett, ennél több hárítással csak a norvég Torbjörn Bergerud (98/34), valamint a feröeri Pauli Jacobsen (108/33) büszkélkedhet.

A svájci Mathieu Seravalli 27 lövésből 12-t védett, ami 44,44 százalékos hatékonyságot jelent. Ebben a rangsorban a dánok kapusa, Kevin Möller a második (49/19, 38,78 százalék), Palasics pedig a harmadik 35,16 százalékkal. A legtöbb büntetőt – ötöt – a magyar kapus védte ki.

Bartucz László 17/7-es mutatóval áll, így a magyar kapuspáros a leghatékonyabb az egész mezőnyben, hiszen a 108-ból kivédett 39 lövés 36,11 százalékot jelent.

Imre Bence a gólgyárosunk

A legeredményesebb magyar játékos Imre Bence volt, aki 27 kísérletből húsz alkalommal talált a hálóba, ezzel a góllövőlista 12. helyén áll. A német THW Kiel jobbszélsője holtversenyben a legeredményesebb büntetőlövő, ugyanis eddig 12 gólja van hétméteresből. Fazekas Gergő 12, Rosta Miklós 11, Bodó Richárd tíz gólnál jár eddig. Az élen a portugál Francisco Costa és a georgiai Giorgi Tskhovrebadze áll 29-29 találattal, az északmacedón Filip Kuzmanovszki pedig 28 alkalommal volt eredményes, de utóbbi kettő nem fogja tudni növelni góljai számát, mert csapatuk nem jutott a középdöntőbe.

A leghatékonyabb az osztrák Tobias Wagner volt, mivel 15 lövése közül 14 góllal zárult (93 százalék).

A magyar válogatott a malmői középdöntőben pénteken 18 órától Svájccal, vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden a társházigazda Svédországgal 20.30-tól, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkozik. Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.