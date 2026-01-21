Sipos Adrián: Úgy érzem, hogy maradt még bennünk, pedig a világ legjobbjai ellen játszottunk!

A magyar kézilabda-válogatott rendkívül izgalmas mérkőzésen kapott ki Izlandtól 24-23-ra az Európa-bajnokság csoportkörének zárásaként.

A keddi találkozó elején a mieink húztak még el, de 6-4 után fordítottak a skandinávok és bár kettőnél több góllal egyszer sem tudtak vezetni, végül nyerni tudtak. Chema Rodríguez szövetségi kapitány ennek megfelelően nyilatkozott.

Nagyon büszke vagyok a csapatra, úgy harcoltunk, mint az oroszlánok! Bármelyik csapat megnyerhette volna ezt az ütközetet, ma ez Izlandnak sikerült. Próbáltunk variálni a támadójátékunkon, ahogy csak tudtunk, de hiába volt valóban remek a védekezésünk, ma ez csak egy szoros meccsre volt elég

– mondta az edző.

A küzdőszellemet Fazekas Gergő is dicsérte, az irányító hatalmas birkózásban vett részt a mérkőzésen, így aztán az ő akaraterejére is szükség volt a gólokhoz.

„Azért mondtuk a mérkőzés előtt, hogy ők az esélyesebbek, mert nagyon jó játékosaik vannak, akik elképesztő intelligenciával kézilabdáznak, és tudják, hogyan kell kontrollálni egy mérkőzést. Az egész csapat a szívét-lelkét kitette a pályára, mindenki száz százalékot nyújtott, ez most sajnos ennyire volt elég” – idézte az MTI cikke az irányítót, aki a 18 védéssel záró Viktor Gísli Hallgrímsson kapusra annyit mondott, ehhez az extra teljesítményhez csak gratulálni lehet.

Imre Bence nehezebben találta a szavakat, a fiatal szélső az M4 Sport kamerái előtt nyilatkozott. Noha hét góljával a válogatott legeredményesebb játékosa volt, egyáltalán nem örült ennek a címnek, őt jobban megérintette a vereség.

„Nehéz most megszólalni, nagyon csalódott vagyok. Azt éreztem, hogy egy pontot legalább megérdemeltünk volna. Nagyon fáj. Nagyon szeretek ebben a csapatban játszani és szerintem mindenki így van ezzel. Ha megnézzük a két keretet, szerintem 5-6 góllal jobb az izlandi csapat, de mi eltüntettük ezt hatvan percen keresztül. Olyan védekezést csináltak a kettes és hármas védők és persze a kapus is, hogy le a kalappal!”

A többiektől viszont kicsit eltért Sipos Adrián véleménye. A televíziós közvetítésben ugyanis kicsit meglepődött a védekezés specialista, mert úgy érezte, bár valóban nagyot harcolt a magyar csapat, lettek volna még tartalékai.

„Nehéz szavakat találni, mert nagyon szoros meccset játszottunk, és egy ilyen izlandi csapatot 24 gólon tartani, az egészen extra.

Úgy érzem, hogy maradt még bennünk, pedig a világ legjobbjai ellen játszottunk! Stabilan tudtunk végig játszani ellenük, és ha nincs a kapusuk extrája, akkor szerintem akár több góllal is nyerhettünk volna!

– mondta, hozzátéve, mennyire büszke a csapatra.

A magyar válogatott veresége miatt nem visz pontot a középdöntőbe, a folytatásban pedig Szlovéniával, Svájccal, Horvátországgal és Svédországgal találkozik, de pontos menetrendje csak a szerdai eredményeket követően készül el.