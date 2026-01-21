Elek Gábor csapatának nem jön össze a győzelem Fehérváron

A vendégek legeredményesebb játékosa Horváth Fanni volt hat góllal, a hazaiaknál Tamara Smbatian talált be hatszor, Hadfi Grétának pedig 11 védése volt.
A két csapat december 23-án 22-22-es döntetlent játszott egymással ugyancsak Székesfehérváron Magyar Kupa-mérkőzésén.
A Bajnokok Ligája csoportkörében érdekelt Ferencváros a papírformának megfelelően könnyedén, 34-26-ra győzte le a NEKA-t. A Magyar Kupa-címvédő fővárosiak csupán tíz mezőnyjátékost neveztek a meccsre, de mindannyian szereztek gólt, Simon Petra és Balázs Bítia hat-hat alkalommal talált be. Böde-Bíró Blanka 11 védéssel zárt.
A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében Szabó Aida kilenc gólt lőtt.
A Mosonmagyaróvár a szünetben még vezetett, a második félidőben viszont csak kilenc gólig jutott, így végül 30-24-re kikapott Kisvárdán. Az Európa Ligában csoportkörös vendégeknél Csatlós Csenge, a házigazdáknál Christe Dalma zárt tíz védéssel. Az Európa-bajnoki bronzérmes horvát Larissa Markovic 13 góllal vette ki részét a sikerből.
Kézilabda, női NB I
Alba Fehérvár KC – MOL Esztergom 25-25 (13-13)
FTC-Rail Cargo Hungaria – NEKA 34-26 (20-15)
Kisvárda Master Good SE – Motherson Mosonmagyaróvári KC 30-24 (13-15)
Az állás
1. Győri ETO 12 12 – – 439-268 24 pont
2. FTC 12 11 – 1 407-286 22
3. DVSC 12 10 – 2 385-298 20
4. Alba Fehérvár 12 8 1 3 317-295 17
5. Esztergom 12 7 2 3 381-324 16
6. Vác 11 6 1 4 325-298 13
7. Mosonmagyaróvár 12 5 1 6 320-310 11
8. Kisvárda 12 5 – 7 315-350 10
9. Szombathely 11 4 2 5 314-351 10
10. Vasas 11 3 1 7 292-328 7
11. Budaörs 11 2 2 7 274-329 6
12. NEKA 12 2 – 10 293-372 4
13. Dunaújváros 11 – 2 9 263-368 2
14. Kozármisleny 11 – – 11 239-387 0