Elek Gábor csapatának nem jön össze a győzelem Fehérváron

A vendégek legeredményesebb játékosa Horváth Fanni volt hat góllal, a hazaiaknál Tamara Smbatian talált be hatszor, Hadfi Grétának pedig 11 védése volt.

A két csapat december 23-án 22-22-es döntetlent játszott egymással ugyancsak Székesfehérváron Magyar Kupa-mérkőzésén.

A Bajnokok Ligája csoportkörében érdekelt Ferencváros a papírformának megfelelően könnyedén, 34-26-ra győzte le a NEKA-t. A Magyar Kupa-címvédő fővárosiak csupán tíz mezőnyjátékost neveztek a meccsre, de mindannyian szereztek gólt, Simon Petra és Balázs Bítia hat-hat alkalommal talált be. Böde-Bíró Blanka 11 védéssel zárt.

A Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében Szabó Aida kilenc gólt lőtt.

A Mosonmagyaróvár a szünetben még vezetett, a második félidőben viszont csak kilenc gólig jutott, így végül 30-24-re kikapott Kisvárdán. Az Európa Ligában csoportkörös vendégeknél Csatlós Csenge, a házigazdáknál Christe Dalma zárt tíz védéssel. Az Európa-bajnoki bronzérmes horvát Larissa Markovic 13 góllal vette ki részét a sikerből.