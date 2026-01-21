Tíz éve nem kapott ki ennyire Horvátország a kézilabda Európa-bajnokságon

A horvát lapok azt írták, a férfiválogatott tíz éve nem szenvedett ilyen súlyos vereséget a kontinenstornán, legutóbb 2016-ban kapott ki Franciaországtól nyolc góllal, 32-24-re. Ugyanakkor ebben a tízéves időszakban más nagy tornán jöttek a pofonok: A 2021-es vébén Dánia 38-26-ra, a 2023-as világbajnokságon Egyiptom 31-22-re, a 2024-es olimpián pedig ugyancsak Svédország ütötte ki 38-27-re.

Túl sok hibát követtünk el, minden játékosunk idegesen kézilabdázott. Ez egy egyoldalú meccs volt, sem támadásban, sem védekezésben nem voltunk topon. Sok megbeszélnivalónk van egy ilyen csata után

– nyilatkozta Dagur Sigurdsson szövetségi kapitány.

A svédeknél a Szeged irányítója, Jim Gottfridsson egy góllal, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren hat védéssel járult hozzá a vártnál is simább sikerhez.

Michael Apelgren szövetségi kapitány – a Szeged vezetőedzője – egyszer sem kért időt a győztes csoportrangadón, amelyen együttese egyszer sem volt hátrányban.

A túloldalon a szegedi Mario Sostaric egy, Marin Jelinic kettő, a veszprémi Luka Cindric egy, Ivan Martinovic két góllal zárt.

Ezzel eldőlt, hogy a magyar válogatott pénteken Svájccal, vasárnap Szlovéniával, kedden Svédországgal, szerdán pedig Horvátországgal találkozik Malmőben.