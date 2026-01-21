kézilabdasvéd férfi kézilabda-válogatotthorvát férfi kézilabda-válogatottférfi kézilabda-eb 2026
Tíz éve nem kapott ki ennyire Horvátország a kézilabda Európa-bajnokságon

Croatia's right winger #06 Mario Sostaric (L) shoots a penalty during the men's EHF Euro 2026 Group E preliminary round handball match between Sweden and Croatia in Malmo, Sweden, on January 21, 2026.
Andreas Hillergren / TT / TT News Agency / AFP
Nem sok mindennek örülhettek a horvát kézisek
24.hu
2026. 01. 21. 23:07
A társházigazda Svédország két ponttal kezdi majd a magyar érdekeltségű középdöntős csoportot a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel 33-25-re legyőzte a világbajnoki ezüstérmes Horvátországot a csoportkör utolsó játéknapján.

A horvát lapok azt írták, a férfiválogatott tíz éve nem szenvedett ilyen súlyos vereséget a kontinenstornán, legutóbb 2016-ban kapott ki Franciaországtól nyolc góllal, 32-24-re. Ugyanakkor ebben a tízéves időszakban más nagy tornán jöttek a pofonok: A 2021-es vébén Dánia 38-26-ra, a 2023-as világbajnokságon Egyiptom 31-22-re, a 2024-es olimpián pedig ugyancsak Svédország ütötte ki 38-27-re.

Túl sok hibát követtünk el, minden játékosunk idegesen kézilabdázott. Ez egy egyoldalú meccs volt, sem támadásban, sem védekezésben nem voltunk topon. Sok megbeszélnivalónk van egy ilyen csata után

nyilatkozta Dagur Sigurdsson szövetségi kapitány.

A svédeknél a Szeged irányítója, Jim Gottfridsson egy góllal, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren hat védéssel járult hozzá a vártnál is simább sikerhez.

Michael Apelgren szövetségi kapitány – a Szeged vezetőedzője – egyszer sem kért időt a győztes csoportrangadón, amelyen együttese egyszer sem volt hátrányban.

A túloldalon a szegedi Mario Sostaric egy, Marin Jelinic kettő, a veszprémi Luka Cindric egy, Ivan Martinovic két góllal zárt.

Ezzel eldőlt, hogy a magyar válogatott pénteken Svájccal, vasárnap Szlovéniával, kedden Svédországgal, szerdán pedig Horvátországgal találkozik Malmőben.

Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, E-csoport, 3. (utolsó) forduló

Svédország – Horvátország 33-25 (17-13)
Hollandia – Grúzia 31-26 (18-15)

 

A végeredmény: 1. Svédország 6 pont, 2. Horvátország 4, 3. Hollandia 2, 4. Grúzia 0.

 

A csoportok első két helyezettje jutott a középdöntőbe.

 

A középdöntő II. csoportjának állása:
1. Svédország 2 pont (33-25)
2. Szlovénia 2 pont (38-35)
3. Izland 2 (24-23)
4. Magyarország 0 (23-24)
5. Svájc 0 (35-38)
6. Horvátország 0 (25-33)

 

A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

