A következő élő közvetítés része Őrült csatában, ötméteresekkel Eb-elődöntős a magyar vízilabda-válogatott

Vogel Soma remekelt, Eb-elődöntős a vízilabda-válogatott

Belgrád, 2026. január 18. Vogel Soma kapus a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország - Szerbia mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 18-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Czeglédi Zsolt / MTI
Vogel Soma, az ötméteresölő
admin Pincési László
2026. 01. 20. 19:30
A magyar férfi vízilabda-válogatott története során még sohasem szenvedett vereséget Európa-bajnokságon a spanyolok ellen, és ez a nagyszerű sorozat ezúttal is folytatódott. Ugyan a középdöntő utolsó mérkőzésén a rendes játékidő nem hozott döntést, ötméteresekkel Varga Zsolt együttese nyert, és ott van az elődöntőben. A meccs hőse Vogel Soma volt, aki a rendes játékidőben, majd a szétlövésénél is kivédett kettő-kettő ötméterest.

