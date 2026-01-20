Vogel Soma remekelt, Eb-elődöntős a vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott története során még sohasem szenvedett vereséget Európa-bajnokságon a spanyolok ellen, és ez a nagyszerű sorozat ezúttal is folytatódott. Ugyan a középdöntő utolsó mérkőzésén a rendes játékidő nem hozott döntést, ötméteresekkel Varga Zsolt együttese nyert, és ott van az elődöntőben. A meccs hőse Vogel Soma volt, aki a rendes játékidőben, majd a szétlövésénél is kivédett kettő-kettő ötméterest.