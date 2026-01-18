A magyar kézilabda-válogatott a második mérkőzését is megnyerte az Európa-bajnokságon, a lengyelek után ezúttal Olaszországot győzte le Chema Rodríguez csapata, 32-26 lett a vége. A győzelem egyben azt is jelenti, hogy Magyarország továbbjutott a csoportból.
A következő élő közvetítés része Bartucz a végén megbabonázta az olaszokat, nyert és már középdöntős a kéziválogatott
JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP
