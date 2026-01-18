férfi kézilabda-eb 2026olaszország-magyarországsportkézilabda
A következő élő közvetítés része Bartucz a végén megbabonázta az olaszokat, nyert és már középdöntős a kéziválogatott

Bartucz a végén megbabonázta az olaszokat, nyert és már középdöntős a kéziválogatott

Rosta Miklós az Olaszország - Magyarország Európa-bajnoki mérkőzésen.
JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP
admin Futó Csaba
2026. 01. 18. 22:12
Rosta Miklós az Olaszország - Magyarország Európa-bajnoki mérkőzésen.
JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP

A magyar kézilabda-válogatott a második mérkőzését is megnyerte az Európa-bajnokságon, a lengyelek után ezúttal Olaszországot győzte le Chema Rodríguez csapata, 32-26 lett a vége. A győzelem egyben azt is jelenti, hogy Magyarország továbbjutott a csoportból.

Vissza a közvetítéshez
Struktúrának álcázott félelem – miért ilyen unalmas a Liverpool játéka?

Friss

Népszerű

Összes
Rosta Miklós az Olaszország - Magyarország Európa-bajnoki mérkőzésen.
Bartucz a végén megbabonázta az olaszokat, nyert és már középdöntős a kéziválogatott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik