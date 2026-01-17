Elek Gábor csapata először nyert főtáblás meccset a nemzetközi porondon

A MOL Esztergom 33-32-re legyőzte a német Blomberg-Lippe együttesét a női kézilabda Európa Liga csoportkörének második fordulójában, szombaton.

A királyvárosiak történetük első csoportmérkőzését elvesztették a nemzetközi kupaporondon, ezúttal pedig hazai közönség előtt szálltak harcba első pontjaikért. Tíz perc után 9-7 állt az eredményjelzőn, elszakadni azonban nem tudott a néhány gyors gólt is szerző vendéglátó, a német élvonal második helyezettje tartotta a lépést.

A szünetre így is kéttalálatos előnnyel vonulhatott Elek Gábor vezetőedző csapata. A második félidő elején visszaesett a góltermés, tíz perccel a szünet után 23-23 volt az állás.

Az Esztergom gyorsított a játékán és sorozatban háromszor vette be a Blomberg-Lippe – a sportágban nem megszokott módon – rövidnadrágban védő hálóőrének kapuját.

Az utolsó tíz percen belülre érve egy találatra közelített a német együttes, egyenlíteni viszont nem tudott, sőt ismét hárommal ellépett a vendéglátó. Kisfaludy Anettet kellett ápolni egy ütközés után, társai nélküle is megtartottak egy gólt az előnyből, így először nyert főtáblás nemzetközi kupameccset az Esztergom.

Horváth Fanni és Faragó Lea nyolc, míg Kovács Anett hét góllal, Herczeg Lili nyolc, Bukovszky Anna három védéssel járult hozzá a sikerhez. A Rapid Bucuresti 28-28-as döntetlent játszott a Lokomotiva Zagreb vendégeként, a román csapatban Korsós Dorina négyszer, Töpfner Alexandra kétszer volt eredményes.