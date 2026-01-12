sporttéli sportoktéli olimpiatéli olimpia 2026
Nem a hideg miatt halt meg a téli olimpia helyszínére vigyázó biztonsági őr

2026. 01. 12. 17:10
Az AP hírügynökség szerint szívrohamban halt meg a téli olimpiát őrző biztonsági őr, szúrta ki a 444.hu.

Arról lapunk is beszámolt, hogy csütörtökön elhunyt a cortinai építkezésre vigyázó egyik őr. Az éjszakai műszak során mínusz 12 fokban dolgozó 55 éves férfi kapcsán arról lehetett olvasni, hogy a hideg vezetett a tragédiához, ám az AP szerint természetes haláleset történt, ugyanis szívrohamot kapott az őr. A vizsgálat azonban továbbra is tart, így a hivatalos állásfoglalásra még várni kell. Matteo Salvini infrastruktúráért felelős miniszter teljes körű vizsgálatot kért, így ez időigényes folyamatnak ígérkezik.

A téli olimpiára február 6. és 22. között kerül sor, Cortinában a curling, a szánkózás és a női alpesi síelés versenyeit rendezik majd.

