Súlyos ételmérgezéssel került kórházba Udvardy Panna

Udvardy Panna a második helyen kiemelt fehérorosz Arina Szabalenka ellen játszik a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyének első fordulójában 2023. július 4-én.
Tolga Akmen / MTI
24.hu
2026. 01. 11. 15:31
Ételmérgezéssel kórházba került az ausztrál nyílt teniszbajnokságra készülő Udvardy Panna.

A világranglistán 87. játékos közösségi oldalán tudatta, hogy miután megérkezett az év első Grand Slam-tornájának otthont adó Melbourne-be, súlyos ételmérgezéssel rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították. A posztolt képen egy kórházi ágyban fekszik.

A 27 éves Udvardy szombaton a selejtező első fordulójában búcsúzott a hobarti keménypályás tornán, és legközelebb az Australian Open jövő vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.

