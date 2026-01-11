A Fradi kézicsapatának edzője bírózott és menőségről is beszélt a BL-meccs után

Nagy csatában győzte le 28-27-re idegenben a dán Ikastot a Ferencváros női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában. A meccset értékelő Fradi-edző, Jesper Jensen arról beszélt a klubhonlapnak, hogy sok minden ellenük dolgozott, ezek egyike volt, hogy a decemberi világbajnokság óta mindössze egy meccsük volt, az ellen a Dunaújváros ellen, amely épp a csőd elől menekül és meghatározó játékosok sora hagyta el.

„Az Ikast már három-négy magas színvonalú találkozót letudott, ez pedig nagy előny volt, erről beszéltünk az összecsapás előtt is.

A játékvezetők miatt is nagyon instabil volt a mérkőzés, sok kétperces kiállítás volt, a játékosok egyik oldalon sem tudhatták néha, hogy mire számítsanak, ettől darabossá vált a meccs, amely végül az utolsó pillanatban dőlt el.

Nagyon nehéz, amikor egy hónap szünet után ilyen kihívással találjuk szemben magunkat, nem is játszottunk magas színvonalon, szóval nagyon menő, hogy a játékosok mégis higgadtak maradtak egy olyan meccs végén, amelyen sok minden ellenünk szólt” – idézi a fradi.hu Jensent.

A mérkőzés összefoglalója:

A dán szakember elárulta azt is, hogy bár Darja Dmitrijeva nem hibázott egy büntetőt sem addig a pontig, olyan megérzése támadt, hogy az utolsó hetest Simon Petrának kell dobnia. A döntés bejött, a magyar játékosé lett így a győztes találat.

Hogy miért Simi lőtte az utolsó hetest? Megérzés volt. Úgy éreztem, hogy ezekben a szituációkban ő különösen hatékony.

A Ferencváros 12 ponttal a harmadik helyen áll nyolcasában, két ponttal megelőzve az Ikastot. Lemaradása két pont a Brest és egy az Odense mögött, de mindkét együttes egy meccsel kevesebbet játszott. A magyar csapat jövő vasárnap a horvát Podravka Koprivnicát fogadja Érden.