Kijelölte az Európa-bajnoki célokat a Magyar Kézilabda Szövetség

A legjobb nyolc közé kerülés a célja a magyar férfi kézilabda-válogatottnak a jövő csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságon.

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke pénteken ismertette, hogy valóságos csoda lenne, ha a legjobb hat közé menetelne a csapat, de így is a legjobb nyolc között szeretnék látni Chema Rodríguez együttesét.

Az első nyolc hely valamelyikének megszerzése a hivatalos célkitűzés, az elvárás pedig az, hogy a csapat jusson tovább a csoportkörből, és utána a középdöntőben minél jobban szerepeljen

– közölte a magyar szövetség (MKSZ) elnöke, Ilyés Ferenc.

Nagy László, az MKSZ elnökségi tagja, a válogatott csapatvezetője azt hangsúlyozta, hogy az Európa-bajnokság a legerősebb világverseny a férfi kézilabdában, idén is nagyon erős a mezőny, ennek ellenére a középdöntőben is legalább két győzelemmel szeretnének számolni.

A dán-svéd-norvég közös rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában a magyar együttes jövő pénteken Lengyelországgal, vasárnap Olaszországgal, január 20-án pedig Izlanddal találkozik egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut.