kézilabdatsv hannover-burgdorfchristian prokopjuan carlos pastor
Sport

Hannoveri bomba: kirúgták a német exkapitányt, Pastor máris leülhet a kispadra

Damien MEYER / AFP
Juan Carlos Pastor
24.hu
2026. 01. 05. 18:51
Damien MEYER / AFP
Juan Carlos Pastor
December közepén jelentette be a német férfi kézilabda-bajnokságban szereplő TSV Hannover-Burgdorf vezetése, hogy a szezon végén nem hosszabbítja meg a korábbi szövetségi kapitány, Christian Prokop szerződését, és az új szakvezető a Pick Szeged egykori mestere, Juan Carlos Pastor lesz. 10 nap elteltével a helyzet máris változott, a hannoveriek ugyanis váratlanul kirúgták Prokopot, Pastor pedig azonnali hatállyal átvette az irányítást.

Christian Prokop és a TSV Hannover-Burgdorf útjai eredetileg a nyáron váltak volna el, ám a legutóbbi, december 27-i, Minden elleni 27-27-es döntetlen alapjaiban rengette meg a rendszert: a tavaly sokáig a dobogóért harcoló csapat jelenleg csupán a 9. helyen áll, és az újonc Minden elleni iksz nem győzte meg a vezetést.

Hittünk a meglévő megállapodásban, ám az év végén szerzett benyomásaink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenlegi rendszerhez való ragaszkodás nem vezet pozitív eredményre

– idézte Sven-Sören Christophersent a klub közleménye.

A korábbi szövetségi kapitányt ezért a vezetés felmentette, és utódja, Juan Carlos Pastor a nyár helyett azonnali hatállyal átveheti a csapat irányítását.

A spanyol szakember segítője az izlandi Heidmar Felixson marad, a csapat az Európa-bajnoki szünet után február 10-én a 13. helyezett HC Erlangen, négy nappal később a kiesőhelyen álló HSG Wetzlar ellen lép pályára.

Kapcsolódó
A Bundesligában folytatja a Szeged egykori kézilabdaedzője, Juan Carlos Pastor
A spanyol szakembertől azt remélik a vezetők, hogy friss lendületet ad majd a csapatnak.

Ajánlott videó

ZTE-példa: ideje lenne a magyar futballnak kiemelnie a fejét a homokból

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter szerint ha nyer a Tisza, alkotmányos puccsot követhet el a hatalom
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik