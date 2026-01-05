Hannoveri bomba: kirúgták a német exkapitányt, Pastor máris leülhet a kispadra

Christian Prokop és a TSV Hannover-Burgdorf útjai eredetileg a nyáron váltak volna el, ám a legutóbbi, december 27-i, Minden elleni 27-27-es döntetlen alapjaiban rengette meg a rendszert: a tavaly sokáig a dobogóért harcoló csapat jelenleg csupán a 9. helyen áll, és az újonc Minden elleni iksz nem győzte meg a vezetést.

Hittünk a meglévő megállapodásban, ám az év végén szerzett benyomásaink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenlegi rendszerhez való ragaszkodás nem vezet pozitív eredményre

– idézte Sven-Sören Christophersent a klub közleménye.

A korábbi szövetségi kapitányt ezért a vezetés felmentette, és utódja, Juan Carlos Pastor a nyár helyett azonnali hatállyal átveheti a csapat irányítását.

A spanyol szakember segítője az izlandi Heidmar Felixson marad, a csapat az Európa-bajnoki szünet után február 10-én a 13. helyezett HC Erlangen, négy nappal később a kiesőhelyen álló HSG Wetzlar ellen lép pályára.