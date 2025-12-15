kézilabdakézilabda bundesligajuan carlos pastortsv hannover-burgdorf
A Bundesligában folytatja a Szeged egykori kézilabdaedzője, Juan Carlos Pastor

Juan Carlos Pastor
2025. 12. 15. 17:05
Juan Carlos Pastor

Juan Carlos Pastor lesz német férfi kézilabda-bajnokságban szereplő TSV Hannover-Burgdorf edzője a következő szezontól, a világbajnok spanyol szakember kétéves szerződést írt alá az alsó-szászországi klubbal.

Pastor friss lendületet ad majd a csapatnak és a klubnak az új szezonban. A legmagasabb szinten szerzett széleskörű tapasztalatának köszönhetően pontosan tudja, hogyan kell a játékosokat világszínvonalra nevelni

nyilatkozta Sven-Sören Christophersen, a hannoveri klub sportigazgatója.

Pastor 2005 és 2008 között világbajnoki arany-, Európa-bajnoki ezüst- és olimpiai bronzéremhez vezette a spanyol férfiválogatottat. Legutóbb az egyiptomi nemzeti csapatot edzette, amellyel megnyerte a 2024-es Afrika-kupát, és ötödik lett mind a párizsi olimpián, mind az idei világbajnokságon.

Klubszinten a BM Valladolidnál eltöltött időszaka után tíz évet töltött a Pick Szeged élén, ahol három bajnoki címet (2018, 2021, 2022) és egy EHF-kupát ünnepelhetett (2014).

A Hannover edzője, a korábbi német szövetségi kapitány, Christian Prokop a nyáron távozik, miután lejáró szerződést nem hosszabbítják meg.

Érdekesség, hogy a klubnál korábban már megfordult olyan edző, aki korábban a magyar NB I-ben ért el sikereket: 2017-2021 között a korábbi veszprémi szakember, Antonio Carlos Ortega ült a kispadon.

