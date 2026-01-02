Sorozatban harmadszor is vb-döntős a darts csodagyereke

Sorozatban harmadik világbajnokságán is beverekedte magát a döntőbe Luke Littler, a britek 18 éves csillaga, aki a darts-vb elődöntőjében sima, 6:1-es győzelemmel múlta felül honfitársát, Ryan Searle-t.

Luke Littler becomes the second player after Phil Taylor to make the final of his first three appearances at the World Championship 🤯 pic.twitter.com/waPBEVCZc4 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2026

Bár meglepetésre Searle nyerte az első szettet, onnantól kezdve nem sok esélyt kapott a címvédőtől, aki újra beverekedte magát a fináléba.

Littler két éve 7:4-re kikapott a döntőben Luke Humphriestől, tavaly viszont 7:3-ra megverte Michael van Gerwent, ezzel a dartstörténelem legfiatalabb világbajnoka lett.