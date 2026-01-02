dartsdarts-vb 2025luke littlersport
Sport

Sorozatban harmadszor is vb-döntős a darts csodagyereke

Warren Little / Getty Images
24.hu
2026. 01. 02. 22:18
Warren Little / Getty Images

Sorozatban harmadik világbajnokságán is beverekedte magát a döntőbe Luke Littler, a britek 18 éves csillaga, aki a darts-vb elődöntőjében sima, 6:1-es győzelemmel múlta felül honfitársát, Ryan Searle-t.

Bár meglepetésre Searle nyerte az első szettet, onnantól kezdve nem sok esélyt kapott a címvédőtől, aki újra beverekedte magát a fináléba.

Littler két éve 7:4-re kikapott a döntőben Luke Humphriestől, tavaly viszont 7:3-ra megverte Michael van Gerwent, ezzel a dartstörténelem legfiatalabb világbajnoka lett.

Kapcsolódó
Luke Littler a londoni dartsvilágbajnokság negyeddöntőjében.
Littler KO-val a négy között, újabb korábbi győztes esett ki a dartsvébéről
Luke Humphries kiesése volt a negyeddöntők legnagyobb meglepetése.

Ajánlott videó

„Nagyon kevés látszik a beleölt magyar milliárdokból” – interjú Rott Ferenccel, aki tehetséges futballedzőből lett neves kézilabda-sportvezető

Friss

Népszerű

Összes
Csillagszórók okozhatták a svájci tűzvészt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik