Gary Anderson pályafutása nyolcadik vb-elődöntőjére készülhet

Gary Anderson kétszeres világbajnok csütörtökön bejutott a vb-elődöntőbe, miután legyőzte Justin Hoodot.

A skót játékos rögtön a meccs elején jelezte, hogy a harmadik aranyért érkezett idén is, az első szettben lenullázta ellenfelét, ráadásul 98-as átlaggal dobott. Hood azonban felszívta magát és egy bravúros kiszállóval egyenlített, amire Anderson már száz feletti átlaggal felelt. Hood ugyan egyenlíteni tudott 2:2-re, de már érezhető volt rajta, hogy nehezen tartja a rutinos ellenfele brutális tempóját, kiszállókban és átlagban is egyre magasabbra rakta a lécet a skót. Hood harmadjára már nem is tudott egyenlíteni, 4:2 után pedig rögtön az első szettet behúzta a kétszeres vb-győztes, ezzel pedig a legjobb négybe jutott.

Sikerével Anderson pályafutása során nyolcadjára jutott elődöntőbe, a korábbi hét alkalomból pedig kétszer meg se állt az első helyig. A folytatásban a címvédő Luke Littler, vagy a lengyel Krzysztof Ratajski lesz az ellenfele.