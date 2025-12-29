Krónikusan instabil bokája miatt ismét megműtötték Péter Sára válogatott tornászt

Az Országos Sportegészségügyi Intézet közösségi oldalának hétfői beszámolója felidézte, hogy 2023 szeptemberében megoperálták a Győri AC sportolójának jobb bokáját. A sikeres beavatkozás és a rehabilitáció után visszatérhetett, idén viszont a májusi Európa-bajnokságon egy rossz talajra érkezésnél megsérült a bal bokája.

Az októberi világbajnokságon be kellett látnia, hogy ismét csak a műtét hozhat megnyugtató és teljes gyógyulást, ha fájdalom nélkül szeretné folytatni a pályafutását.

Czipri Mátyás ortopédia osztályvezető főorvos elmondta, hogy a 2019-es Európa Játékok bronzérmesénél komplex külbokaszalag plasztikai műtétet végeztek.

Krónikusan instabil bokája volt Sárának, ami a sportolás során már többször sérült. Szabad darabokat, csontocskákat is találtunk az ízületi vonalában, amit artroszkóppal kitakarítottunk

– magyarázta.

Hozzátette, az anatómiai rekonstrukción kívül művi szalagos megerősítés is történt Péter bokájában, ez biztosítja, hogy a plasztika korai stabilitása is jó legyen, gyorsabban lehet rehabilitálni, hamarabb térhet vissza a sportoláshoz, a teljes terheléshez.

Ehhez tartozik a most következő rehabilitációs periódus is, ami rendszeres gyógytornát, erősítést, proprioceptív fejlesztést foglal magában.

Sára fegyelmezett sportoló, ami garantálja, hogy három hónap múlva elkezdhet fokozatosan edzeni, és öt hónap múlva akár versenyterhelést is kaphat a bokája.

A tornász – akinek kedvenc szere a talaj és az ugrás – az augusztusi Európa-bajnokságon már felkészülten szeretne versenyezni, hosszú távú célja pedig a 2028-as, Los Angeles-i olimpián való részvétel.

Közben készül a civil életre is: a Semmelweis Egyetemen végzett ápolóként, most szülésznőnek tanul.