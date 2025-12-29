„Magyarországon akkor is megkapod a pénzed, ha kikapsz, Brazíliában az egész életed múlhat egyetlen rossz meccsen”

Amikor először leültünk beszélgetni, akkor még a Copinhára készült, most viszont már szerződése sincs Santa Fében. Mi történt?
Adminisztrációs problémák adódtak. Egyedül én voltam európai játékos a régióban, ennek a csapatnak pedig soha nem volt még Európából futballistája, ezért nem igazán tudták, hogyan lehet a papírokat gyorsan, hatékonyan elintézni. Az előző elnök nem volt tisztában a helyzettel, pontatlanul fizette a járulékokat, így a papírok sem olyan tempóban készültek, amire szükségem lett volna.
Kifutottunk az időből sajnos.
A megállapodásunk eleve a Copinha végéig volt érvényes, ezért közös megegyezéssel felbontottuk a szerződésemet.
Mit jelent ez a brazíliai karrierjére nézve?
Egyelőre véget ért. A későbbiekben szívesen visszatérnék, nagyon jól éreztem magamat. Megtaláltam itt a számításaimat, de jön a következő szakasz az életemben, most azzal kell megküzdeni.
Hazajön Magyarországra?
Nem volt érdeklődés otthonról, ezért, ha akarnék sem tudnék hazatérni. Külföldön képzelem el a karrieremet, visszatérek Európába.
Korábbi interjúiból úgy tudom, hogy a szülei is futballoztak. Miattuk lett labdarúgó?
Komoly múltjuk nincs, amatőr szinten játszottak. Budakalászon élünk, a helyi csapat edzője az ismerősünk, ő hívott el edzésre gyerekként. Így kerültem oda négyévesen, nagyon tetszett már elsőre is, ezért ott ragadtam.
Mi az, ami megfogta?
A góllövés, de jó volt a hangulat, egy csapat tagjának lenni. Ilyen korban még a játékok voltak előtérben, hamar elkapja az embert a lelkesedés.
A Vasas volt az első egyesülete versenysportolóként. Miért pont arra esett a választás?
Közel volt. Még iskolás voltam, ezért fontos szempont volt, hogy legyen a klubomnak felnőtt csapata, de tudjak otthonról is edzésre járni. Tetszett is ott. A technikai érzékem és a játék iránti szeretetem korábban is kijött már, a Vasasban sem volt másképp.
Versengő típus?
Nagyon! Mindenből versenyt csinálok.
A testvére, Barkóczi Barnabás is focista. Feltételezem, őt soha nem engedte nyerni.
Soha, semmiben! De a húgaimat sem. Négyen vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb.
Utánpótláskorában több klubváltása is volt. Miért alakult így?
Sajnos sokszor úgy éreztük, hogy az edzők nem eléggé felkészültek, és egy bizonyos életkor alatt sokszor nem foglalkoztak eleget a gyerekekkel.
Az MTK-ban megtaláltam a számításaimat, jól éreztem magam, de Felcsúton is nagyon jó feltételeket kaptam. Akkoriban indult be ott az akadémia, a mi korosztályunkból nagyjából a legjobbakat gyűjtötték össze. Amit megígértek, tényleg minden úgy is történt.
Mégis távozott egy szezont követően. Miért?
Már előfizető vagyok, Belépek