„Magyarországon akkor is megkapod a pénzed, ha kikapsz, Brazíliában az egész életed múlhat egyetlen rossz meccsen”

Amikor először leültünk beszélgetni, akkor még a Copinhára készült, most viszont már szerződése sincs Santa Fében. Mi történt?

Adminisztrációs problémák adódtak. Egyedül én voltam európai játékos a régióban, ennek a csapatnak pedig soha nem volt még Európából futballistája, ezért nem igazán tudták, hogyan lehet a papírokat gyorsan, hatékonyan elintézni. Az előző elnök nem volt tisztában a helyzettel, pontatlanul fizette a járulékokat, így a papírok sem olyan tempóban készültek, amire szükségem lett volna.

Kifutottunk az időből sajnos.

A megállapodásunk eleve a Copinha végéig volt érvényes, ezért közös megegyezéssel felbontottuk a szerződésemet.

Mit jelent ez a brazíliai karrierjére nézve?

Egyelőre véget ért. A későbbiekben szívesen visszatérnék, nagyon jól éreztem magamat. Megtaláltam itt a számításaimat, de jön a következő szakasz az életemben, most azzal kell megküzdeni.

Hazajön Magyarországra?

Nem volt érdeklődés otthonról, ezért, ha akarnék sem tudnék hazatérni. Külföldön képzelem el a karrieremet, visszatérek Európába.

Korábbi interjúiból úgy tudom, hogy a szülei is futballoztak. Miattuk lett labdarúgó?

Komoly múltjuk nincs, amatőr szinten játszottak. Budakalászon élünk, a helyi csapat edzője az ismerősünk, ő hívott el edzésre gyerekként. Így kerültem oda négyévesen, nagyon tetszett már elsőre is, ezért ott ragadtam.

Mi az, ami megfogta?

A góllövés, de jó volt a hangulat, egy csapat tagjának lenni. Ilyen korban még a játékok voltak előtérben, hamar elkapja az embert a lelkesedés.

A Vasas volt az első egyesülete versenysportolóként. Miért pont arra esett a választás?

Közel volt. Még iskolás voltam, ezért fontos szempont volt, hogy legyen a klubomnak felnőtt csapata, de tudjak otthonról is edzésre járni. Tetszett is ott. A technikai érzékem és a játék iránti szeretetem korábban is kijött már, a Vasasban sem volt másképp.

Versengő típus?

Nagyon! Mindenből versenyt csinálok.

A testvére, Barkóczi Barnabás is focista. Feltételezem, őt soha nem engedte nyerni.

Soha, semmiben! De a húgaimat sem. Négyen vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb.

Utánpótláskorában több klubváltása is volt. Miért alakult így?

Sajnos sokszor úgy éreztük, hogy az edzők nem eléggé felkészültek, és egy bizonyos életkor alatt sokszor nem foglalkoztak eleget a gyerekekkel.

Az MTK-ban megtaláltam a számításaimat, jól éreztem magam, de Felcsúton is nagyon jó feltételeket kaptam. Akkoriban indult be ott az akadémia, a mi korosztályunkból nagyjából a legjobbakat gyűjtötték össze. Amit megígértek, tényleg minden úgy is történt.

Mégis távozott egy szezont követően. Miért?