Sport

Kyrgios a világelső Szabalenkát legyőzve nyerte meg a nemek harcát

Nick Kyrgios és Arina Szabalenka a nemek harca elnevezésű teniszmeccsen, Dubajban.
Christopher Pike/Getty Images
24.hu
2025. 12. 28. 18:44
Az ausztrál Nick Kyrgios két szettben, 6-3, 6-3-ra legyőzte a fehérorosz Arina Szabalenkát a nemek harcaként emlegetett dubaji bemutató teniszmérkőzésen.

A meccset speciális szabályok mellett rendezték, a női világranglistát vezető Szabalenka térfele kilenc százalékkal kisebb is volt, mint az ATP-rangsor 13. helyén is megfordult, jelenleg 671. riválisáé. Az első játszmában 3-3-ig fej fej mellett haladt a két játékos (mindketten kétszer brékelték riválisukat), a következő három gémet azonban Kyrgios nyerte.

Így nézett ki a pálya:

A második szettben a négyszeres Grand Slam-győztes Szabalenka 3-1-re vezetett, innentől kezdve viszont már csak Kyrgios nyert játékot, a negyedik meccslabdáját beütve nyerte meg a megosztó mérkőzést, ami sportágon belül is váltott ki ellenérzést.

A mindent eldöntő labdamenet:

A két játékos összecsapásának megszervezését egyébként megkönnyítette, hogy ugyanaz az ügynökük.

A sportág történetében már volt példa hasonló kezdeményezésre, 1973-ban a korábbi világelső és wimbledoni bajnok amerikai Bobby Riggs 55 évesen állt ki a 24-szeres Grand Slam-győztes ausztrál Margaret Court ellen, és 6:1, 6:2-re nyert. Néhány hónappal később aztán a 12 GS-trófeát gyűjtő Billie Jean King 6:4, 6:3, 6:3-mal „állt bosszút” a nők nevében, a híres találkozót 50 millióan látták a tévében, és a harmincéves King 100 ezer dollárt kapott diadaláért.

