Irdatlan összeget kaszált idén a World Athletics

Az atlétika globális és egyre divatosabb sport. A legnagyobb versenyek teltházasak a stadionokban, a sportág televíziós nézettsége folyamatosan növekszik. Ennél fogva a 2025-ben minden téren rekordévet zárt a World Athletics. A sportág világszövetségének közreadott jelentése szerint a Nanjingban fedett pályás világbajnokság, a kínai Guangzhou-i váltó-világbajnokság és a Tokióban megrendezett szabadtéri világbajnokság alatt

234 országban összesen 1,4 milliárd órányi televíziós közvetítést nézhettek az érdeklődők, míg a szervezet kasszájába 586 millió dollárt folyt be a három esemény kereskedelmi jogaiból.

„A befektetéseink átlagosan a megtérülés négyszeres, bár egyes esetekben, például a tokiói szabadtéri világbajnokságon, ötszörös volt. Ez jelentős hatásnövekedés a korábbi eseményeinkhez képest, és a számok azt mutatják, jó úton haladunk, a sportágunk iránt nagy az érdeklődés” – árulta el Sebastian Coe, a World Athletics elnöke az EFE-megkeresésére.

Az elnök szavait nem csak a pénzügyi bevétel támasztja alá. Míg

az 1991-es tokiói világbajnoksára 47 ország atlétái jutottak be a döntők valamelyikébe, addig a 2025-ös, szintén Japán fővárosában rendezett világeseményen már 84 nemzetnek volt döntőse,

és több mint 21 ezer sportoló indult a Gyémánt Liga és a Kontinentális Tour versenyein is.

A sportágban tapasztalható növekedés magával hozta a technikai, szakmai személyzet gyarapodását is. A World Athletics szerint idén 1200 új 1. és 2. szintű edzőt regisztráltak, akiknek több mint egynegyede nő , és 727 új versenybíró is bekerült a rendszerbe a nemzetközi versenyeken, akiknek több mint egyharmada nő.

Az atlétikai versenyek azonban nem korlátozódnak a profi szférára. A világ legismertebb maratoni, és más utcai futóversenyeire tízezrek neveznek. A tömegeseményekre történő rajtszámértékesítésből, illetve a a futóturizmusból, a technikai felszerelések, táplálék kiegészítők értékesítéséből származó bevételek szintén jelentősek. Ezek összessége a versenyrendezők, a termékgyártók és értékesítők, illetve a helyszínt adó városok adóbevételeit gyarapítják.

A december 31-én megrendezésre kerülő San Silvestre Vallecana verseny 42 000 rajtszáma már hetekkel az esemény előtt elfogyott. Ugyanez történt idén a Barcelonai Maratonnal (25 000), a Sevillai Félmaratonnal (17 000), a madridi Rock ‘n’ Roll Futósorozattal (45 000), a berlini maratonnal (55 000) és a nemrégiben megrendezett Valencia Maratonnal (35 000).