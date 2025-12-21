sportdartsdarts világbajnokság 2025darts világbajnokság
Sport

A korábbi világbajnokot ripityára verték a darts-vb 2. fordulójában

Bradley Collyer/PA Images via Getty Images
24.hu
2025. 12. 21. 23:02
Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

A darts-világbajnokság egyik legnagyobb meglepetését hozta vasárnap este, hogy Gerwyn Price simán kizúgott a vébéről.

A 2021-ben világbajnoki címig jutó walesi játékost valósággal lesöpörte a színpadról Wesley Plaisier. A holland játékos rendkívüli formát mutatott, 94.28-as átlaggal dobott, amelyből az is látszik, hogy nem fukarkodott a triplákkal. Price-nak összesen négy nyert leg jutott, a világranlista 92. helyén álló Plaisier 3-0-val küldte haza a vébéről.

Ezzel Plaiser bejutott a legjobb 32 közé a világbajnokságon, ami pályafutása legnagyobb sikere.

Kapcsolódó
„Ha ez a darts, akkor én ebből nem kérek” – kiakadt ellenfele időhúzásán a vébéről kiesett játékos
Megviselte sportszerűten ellenfele.

Ajánlott videó

„Sajnálom, hogy elpattantam, de provokált mindenkit” – nyilatkozta lapunknak a bíróverő focista

Friss

Népszerű

Összes
Horthy távozása óta pusztuló részek is megújulnak a Gödöllői Királyi Kastély nagy rekonstrukciójában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik