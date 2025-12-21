A korábbi világbajnokot ripityára verték a darts-vb 2. fordulójában

A darts-világbajnokság egyik legnagyobb meglepetését hozta vasárnap este, hogy Gerwyn Price simán kizúgott a vébéről.

A 2021-ben világbajnoki címig jutó walesi játékost valósággal lesöpörte a színpadról Wesley Plaisier. A holland játékos rendkívüli formát mutatott, 94.28-as átlaggal dobott, amelyből az is látszik, hogy nem fukarkodott a triplákkal. Price-nak összesen négy nyert leg jutott, a világranlista 92. helyén álló Plaisier 3-0-val küldte haza a vébéről.

Ezzel Plaiser bejutott a legjobb 32 közé a világbajnokságon, ami pályafutása legnagyobb sikere.