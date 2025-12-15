Román sajtó: az ETO-tól magyar válogatott kézist, a Fraditól légióst vesz a CSM Bucuresti

Bombasztikus hírrel rukkolt elő a Gazeta Sporturilor, a román sportlap szerint a CSM Bucuresti megállapodott az FTC orosz kézilabdázójával, Darja Dmitrijevával, illetve a Győri ETO magyar válogatott szélsőjével, Győri-Lukács Viktóriával, akik 2028-ig aláírtak a román bajnokhoz.

A 30 éves, olimpiai bajnok és Eb-ezüstérmes Dmitrijeva korábban a Dinamo Volgográd, a Lada Togliatti, a CSZKA Moszkva és a Krim csapataiban szerepelt, 2024 óta pedig a Ferencvárost erősíti.

A román lap szerint azonban azzal, hogy a magyar csapat szerződtette a szlovén válogatott Elizabeth Omoregie-t, inkább annak bukaresti megüresedett helyére ment.

A győri jobbszélső, Győri-Lukács Viktória 2024-ben és 2025-ben bajnokok Ligáját nyert az ETO csapatával, a válogatottal pedig tavaly Európa-bajnoki bronzérmet szerzett. A jelenlegi szezont kihagyta, ugyanis babát, pontosabban ikreket vár.

A Gazeta Sporturilor azt is írta, hogy a CSM a román válogatott irányítójával, Rebeca Neculával (Ramnicu Valcea), valamint Laura Glauser (FTC) és Eli Marie Raasok (Storhamar) kapusokkal is tárgyal.

De a bukaresti klub vezetősége vár a korábbi szintén győri klasszis, Aurelia Bradeanu válaszára is, akinek felajánlották a csapatmenedzseri posztot.