„Megérdemeltük a sok szarság után” – a nyáron csődbe ment a klubja, most vb-döntőt játszhat a német szélső

Döll a ludwigsburgi rendőr-főkapitányság 37 éves vezető nyomozója, aki a vagyon elleni bűncselekményekre szakosodott, de most nem a polgári foglalkozása miatt került előtérbe, hanem mert élete formájában kézilabdázik és vasárnap a világbajnoki aranyért lép pályára.

Pár hónapja ezt nem tudta volna elképzelni, hiszen annak a HB Ludwigsburgnak volt már (ha előtte lévő, Bietigheim-korszakot is beleszámítjuk) tíz éve játékosa, amely váratlanul csődbe ment, és pillanatok alatt megszűnt.

Annyira felzaklatta az eset, hogy amikor a Ludwigsburg pénzügyi összeomlásáról kérdezik, azóta sem tudja visszafogni az érzelmeit, és azonnal könnyekben tör ki.

Megérdemeltük a sok szarság után, ami a nyáron történt. És hogy olyan keményen dolgoztunk

– mondta csapata szenzációs teljesítménye és világbajnoki döntőbe jutása után.

A németek legidősebb játékosa ismét kilenc góllal lett a legeredményesebb, és a tornán harmadszorra választották egy meccs legjobbjának. A góllövőlistán is jól áll, jelenleg a harmadik 48 találattal – előtte csak a norvég Henny Reistad (50) és a kubai Lorena Téllez (54) áll.

Markus Gaugisch szövetségi kapitány olyan nőként jellemezte, aki két lábban a földön jár.

Minden játékos maximálisan elfogadja, egyike azoknak a példaképeknek, akik szorgalmasan edzenek, lelkesek és igazi csapatjátékosok

– dicsérte.

Döll szerint vasárnap az olimpia bajnok Norvégia ellen sem szabad feladniuk.

„Azzal a hozzáállással és azzal a védekezéssel, ahogyan eddig játszottunk, bármi lehetséges” – mondta.