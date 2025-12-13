„Megérdemeltük a sok szarság után” – a nyáron csődbe ment a klubja, most vb-döntőt játszhat a német szélső

Döll a ludwigsburgi rendőr-főkapitányság 37 éves vezető nyomozója, aki a vagyon elleni bűncselekményekre szakosodott, de most nem a polgári foglalkozása miatt került előtérbe, hanem mert élete formájában kézilabdázik és vasárnap a világbajnoki aranyért lép pályára.
Pár hónapja ezt nem tudta volna elképzelni, hiszen annak a HB Ludwigsburgnak volt már (ha előtte lévő, Bietigheim-korszakot is beleszámítjuk) tíz éve játékosa, amely váratlanul csődbe ment, és pillanatok alatt megszűnt.
Annyira felzaklatta az eset, hogy amikor a Ludwigsburg pénzügyi összeomlásáról kérdezik, azóta sem tudja visszafogni az érzelmeit, és azonnal könnyekben tör ki.
Megérdemeltük a sok szarság után, ami a nyáron történt. És hogy olyan keményen dolgoztunk
– mondta csapata szenzációs teljesítménye és világbajnoki döntőbe jutása után.
A németek legidősebb játékosa ismét kilenc góllal lett a legeredményesebb, és a tornán harmadszorra választották egy meccs legjobbjának. A góllövőlistán is jól áll, jelenleg a harmadik 48 találattal – előtte csak a norvég Henny Reistad (50) és a kubai Lorena Téllez (54) áll.
Markus Gaugisch szövetségi kapitány olyan nőként jellemezte, aki két lábban a földön jár.
Minden játékos maximálisan elfogadja, egyike azoknak a példaképeknek, akik szorgalmasan edzenek, lelkesek és igazi csapatjátékosok
– dicsérte.
Döll szerint vasárnap az olimpia bajnok Norvégia ellen sem szabad feladniuk.
„Azzal a hozzáállással és azzal a védekezéssel, ahogyan eddig játszottunk, bármi lehetséges” – mondta.
Kézilabda, női vb, vasárnapi program
a 3. helyért:
14.30: Franciaország – Hollandia
döntő:
17.30: Norvégia – Németország