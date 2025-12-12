női kézilabda vbnői kézilabda vb 2025kézilabdasport
Sport

A franciáknak csak az eredmény utáni rohanás maradt, egy házigazda ott lesz a kézivébé döntőjében

FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
24.hu
2025. 12. 12. 19:14
FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Németország jutott be elsőként a női kézilabda-világbajnokság döntőjébe, miután péntek este 29-23-ra verte Franciaországot.

Nagy lendülettel kezdték az elődöntőt a csapatok, de viszonylag hamar ellépett a házigazda három góllal, amiből tudott ugyan faragni a francia csapat, de egalizálnia nem sikerült. Félidőben 15-12 állt az eredményjelzőn, térfélcsere után viszont nem csak tartani tudta előnyét Németország, hanem még ötre is növelte az előnyét, ráadásul a hajrá előtt Oriane Ondono egy meggondolatlan faultnál ellenfele arcát találta el, így piros lapot kapott.

Győzelmével a német csapat elsőként jutott döntőbe és nyugodtan figyelheti, hogy Norvégia vagy a másik házigazda, a magyarokat kiejtő Hollandia lesz az ellenfele.

Végeredmény – világbajnoki elődöntő

Franciaország – Németország (12-15)

