„Ma fáj a búcsú, nagyon fáj, de a hála még erősebb” – Görbicz Anita megható sorokkal búcsúzott Róth Kálmántól

Attila KISBENEDEK / AFP
24.hu
2025. 12. 12. 03:45
Attila KISBENEDEK / AFP

Megható sorokkal búcsúzott Görbicz Anita egykori nevelőedzőjétől, a csütörtökön elhunyt Róth Kálmántól.

„KÁLMÁN BÁCSI! Ma búcsút kell vennem attól az embertől, Tőled, akinek a legtöbbet köszönhetem a kézilabdában és talán az életemben is.
Elment a nevelőedzőm, aki felfedezett, hitt bennem, tanított, terelt, és olyan útra állított, amelyet nélküle soha nem járhattam volna be.

Ő volt az, aki meglátta bennem azt, amit akkor még én sem láttam magamban. Ő volt az, aki nemcsak technikát és sportot tanított, hanem kitartást, alázatot, felelősséget, és azt, hogy mindig legyen bennünk több, mint amit elsőre gondolnánk. Neki köszönhetek mindent, MINDENT!!!!! A sikereket, az élményeket, a csapatszellemet, a küzdést az alázatot és azt, hogy a kézilabda örökre az életem része lett. Ma fáj a búcsú, nagyon fáj, de a hála még erősebb.

Hálás vagyok minden edzésért, minden tanácsért, minden szigorú pillanatért és minden bátorításért. Nyugodj békében, Kálmán bácsi! A pályán és azon kívül is velünk marad mindaz, amit adtál. Nagyon fogsz hiányozni! Köszönök mindent”

– írta Instagram-oldalán a legendás kézilabdázó.

Róth életének 67. évében, hosszú betegség hunyt el, emlékének csendes gyertyagyújtással adóznak december 12-én, pénteken 17 órától a Magvassy Mihály Sportcsarnok főbejáratánál.

Kapcsolódó
Meghalt Róth Kálmán, a magyar kézilabda legendás edzője
Hatvanhat éves volt.

