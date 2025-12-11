Meghalt Róth Kálmán, a magyar kézilabda legendás edzője

Meghalt Róth Kálmán, a győri kézilabdázás legendás alakja. A hírt az ETO University Handball Team tette közzé a 66 éves szakemberről.

Róth Kálmán Győrben született, ebben a városban tanult és tanított egész életében. Testnevelő tanárból lett mesteredző, az ő érdeme volt, hogy 46 évnyi várakozás utánújra bajnoki címet az ETO 2005-ben. Edzői pályafutása rendkívüli sikerekkel volt kiközbe, az ETO nyert vele magyar bajnokságot, Magyar Kupát, szerepelt EHF- és KEK-döntőben, sőt a Bajnokok Ligájában elődöntőig vitte a csapatot. Az utánpótlás igazgatói állást 2007-ben kapta meg, olyan klasszisok pályafutásait segítette elő, mint Görbicz Anita vagy Pálinger Katalin.

Az Magyar Kézilabda Szövetség életműdíjjal ismerte el kiemelkedő munkáját és eredménysorát.