„Nem vagyunk elég hatékonyak a csalók elfogásában” – fejvadászokat javasol egy atlétikai sportvezető a doppingolók ellen

David Howman, az Atlétikai Integritási Egység elnöke szerint elbukja sportága a doppingolás elleni harcot.

A sportvezető korábban 13 évig volt a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) főigazgatója, de úgy látja, nem fejlődött eléggé ez a terület, ezért a csalók nyerik ezt a versenyfutást. Megítélése szerint ez azzal is bizonyítható, hogy csak utólag tudják elkapni a doppingolókat.

Legyünk őszinték és pragmatikusak: a rendszer megrekedt! Az elit szintű sportolók közül a szándékos doppingolók elkerülik, hogy kiszúrjuk a csalást. Manapság nem vagyunk elég hatékonyak a csalók elfogásában. A hatástalanságunk pedig rontja a doppingellenes mozgalom hitelességét

– idézte Howmant a BBC.

Megemlítette azt is, hogy a WADA össetűzésbe került a kínai úszószövetséggel, de a kenyai doppingellenes hatóság sem bizonyult elég hatékonynak a közelmúltban, az oroszok pedig simán megúszták szisztematikus csalásaaikat is. Howman javasolta az antidopping-szervek közötti jobb információcserét és egy fejvadász stílusú ösztönzőrendszert, hogy proaktív módon üldözzék a csalókat.