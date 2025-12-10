Klujber Katrin: Ha normális játékvezetést kapunk…

„Sajnálom, hogy így alakult, csalódottak vagyunk. Igazából nem voltunk elég élesek, vagy éppen nagyon akartuk és görcsössé váltunk. Volt periódus, amikor a hőfok elvitte a fejeket, többet foglalkozunk a kézilabdán kívüli dolgokkal, és a hollandok onnan kialakítottak egy olyan előnyt, amiből nehéz volt visszakapaszkodni” – nyilatkozta Tóvizi Petra az M4 Sport kamerája előtt.

A támadójátékunk akadozott, sok labdát eladtunk, a hollandok ezt keményen megbosszulták. Van hiányérzetem, mert jobb helyre is hivatottak lettünk volna, sajnálom a japánok elleni pontvesztést és a dánok elleni vereséget, mert összességében jobb helyen zárhattunk volna.

Egyszer talán visszakapjuk

Janurik Kinga csereként beállva nagyszerűen védett, de azt mondta, a lefújást követően mindenkit a sírás kerülgetett.

Sohasem szoktunk bírókkal foglalkozni, de ez így nagyon nehéz volt. Azt tűztük ki célul, hogy jussunk be a legjobb négy közé, az águnk is jó volt, meccsről meccsre jobban játszottunk. A sportban nincsen ha, reméljük, ezt egyszer valahol, valamikor visszakapjuk.

Albek Anna úgy vélte a hollandok a lerohanásaikkal nagy előnyre tudtak szert tenni, ezt a hátrányt pedig nem tudta kompenzálni a magyar csapat.

„A második félidőben nagyon akartunk, de nem tudtunk felkapaszkodni. A hazai pálya előnye látszódott, érdekes fújások voltak, a kapusuk is nagyon jól védett.”

Túl sok könnyű gól

Csíkos Luca három gólt szerzett a hajrában, és ugyan elmondta, számára csodálatos, hopgy ott lehetett a tornán, nagyon csalódott.

„Aki pályára lépett, a maximumot akarta nyújtani, de a hollandok akkora erőt képviseltek, hogy ez nem volt elég. Hatalmas meló volt, amit véghezvittünk, a mai eredménytől függetlenül felemelt fejjel mehetünk haza. Hálás vagyok, hogy részt vehettem ezen a világversenyen, minden percét élveztem, nagyon nagy élmény volt.”

Vámos Petra elárulta, háromnapos antibiotikum-kezelés utáén vállalta a játékot, és a teste készen állt a meccsre, ezzel nem is volt gond.

„Sok esetben megkönnyítettük a hollandok dolgát. Beszéltük, hogy nem adhatjuk el a labdát, vagy nem lőhetünk úgy, hogy abból indítani tudjanak, ennek ellenére könnyű gólokat kaptunk, így alakult ki a különbség. Jobban meg kellett volna becsülnünk a labdát, és jobban fókuszálni a befejezésekre.

Csalódott vagyok, mert még a szünetre is úgy mentünk be, hogy semmi sem dőlt el, sajnos nem sikerült.

Hazai pálya – minden szempontból

Klujber Katrin a 40. percben kapott piros lapot, mert vétlenül elgáncsolta a kiugró holland szélsőt.

„Semmi szándékosság nem volt bennem, ha normális játékvezetést kapunk, visszanézték volna ezt azt esetet” – bosszankodott