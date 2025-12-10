kézilabdanői kézilabda-vb 2025magyar női kézilabda-válogatottholland női kézilabda-válogatott
Sport

„Sajnálom, hogy esélyünk sem volt” – dühös a játékvezetőkre a kézikapitány

Szigetváry Zsolt / MTI
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány
24.hu
2025. 12. 10. 20:19
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott nem jutott elődöntőbe és hetedikként zárta a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságot, miután a szerdai negyeddöntőben 28-23-ra kikapott a társházigazda holland csapattól.

A mérkőzést követően Golovin Vlagyimir feldúltan nyilatkozott az M4 Sportnak.

„Ezzel most nem kell szakmailag foglalkozni. Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, és lehetőséget sem kaptunk volna” – mondta, majd arra a kérdésre, hogy miért nem ment a támadójáték, úgy fogalmazott,

hiába keresnek réseket a játékosok, ha a bírók nem fújnak semmit.

„Büszke vagyok a lányokra, lejátszottuk a világbajnokságot, megtettünk mindent, amit tudtunk, ott vagyunk, ahol vagyunk.

A legfontosabb, hogy a szívünk mindig a helyén volt.

