„Sajnálom, hogy esélyünk sem volt” – dühös a játékvezetőkre a kézikapitány

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott nem jutott elődöntőbe és hetedikként zárta a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságot, miután a szerdai negyeddöntőben 28-23-ra kikapott a társházigazda holland csapattól.
A mérkőzést követően Golovin Vlagyimir feldúltan nyilatkozott az M4 Sportnak.
„Ezzel most nem kell szakmailag foglalkozni. Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, és lehetőséget sem kaptunk volna” – mondta, majd arra a kérdésre, hogy miért nem ment a támadójáték, úgy fogalmazott,
hiába keresnek réseket a játékosok, ha a bírók nem fújnak semmit.
„Büszke vagyok a lányokra, lejátszottuk a világbajnokságot, megtettünk mindent, amit tudtunk, ott vagyunk, ahol vagyunk.
A legfontosabb, hogy a szívünk mindig a helyén volt.
Kapcsolódó
Esély sem volt Hollandia ellen, csak vb-7. lett a női kéziválogatott
20 év után sem jött össze a világbajnoki elődöntő.